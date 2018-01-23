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Энергетики в Забайкалье перешли на режим повышенной готовности из-за 40-градусных морозов

Сибирь
23 января, 16:14 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 23, января. /ТАСС

К оперативному реагированию готовы 247 бригад компании "Читаэнерго" - это более 700 человек и 132 единицы техники

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ЧИТА, 23 января. /ТАСС/. Специалисты компании "Читаэнерго" (филиал ПАО "МРСК Сибири" - входит в группу компаний ПАО "Россети") перешли на режим повышенной готовности из-за аномально низких температур воздуха, установившихся в Забайкальском крае. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе компании.

"Энергетики проводят внеплановые проверки техники и схем энергоснабжения, инструктажи персонала. Особое внимание уделяется контролю за обеспечением надежности и бесперебойности энергоснабжения социально-значимых объектов", - говорится в сообщении. К оперативному реагированию на предприятии готово 247 бригад - это более 700 человек и 132 единицы техники. В каждом подразделении подготовлены передвижные дизель-генераторные установки.

По информации Читинского гидрометеоцентра, 24-27 января в Забайкалье прогнозируется понижение температуры воздуха до минус 35-40 градусов, местами столбики термометра опустятся до 45-50 градусов. Как сообщила ТАСС ведущий синоптик Читинского гидрометцентра Людмила Лескова, холоднее всего будет в северных селах Тунгокочен и Усть- Каренга - в ночь на вторник температура здесь опускалась до 50 градусов. В крае объявлено предупреждение.

Ранее сообщалось, что из-за аномально низких температур Забайкальская железная дорога в Забайкальском крае и Амурской области также перешла к работе в особом режиме. На всех участках магистрали усилено наблюдение за состоянием инфраструктуры. На дороге организовано круглосуточное дежурство руководителей дирекций и оперативных служб. Предусматривается дополнительное снабжение вагонов пассажирских поездов углем по маршруту следования.

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