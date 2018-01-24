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Ученые вместе с онкологами выяснят, как опухоль обходит иммунную систему

Сибирь
24 января, 15:19 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 24, января. /ТАСС

Отмечается, что в клинической ситуации, когда у больного уже обнаружена опухоль, иммунная система не распознает ее как цель для уничтожения

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ТОМСК, 24 января. /ТАСС/. Томский государственный университет (ТГУ) совместно с Томским национальным исследовательским медицинским центром (НИМЦ) начали исследовать механизмы взаимодействия злокачественных опухолей с иммунной системой человека, чтобы определить новые подходы к лечению рака. Об этом сообщила в среду пресс-служба вуза.

"В клинической ситуации, когда у больного уже обнаружена опухоль, иммунная система не распознает ее как цель для уничтожения, поскольку клетки-мутанты являются частью организма, то есть "своими", в отличие от вирусов и бактерий. Более того, опухоль способна программировать иммунную систему, и тогда иммунитет помогает ей расти и давать метастазы", - говорится в сообщении.

Ученые намерены выяснить, какие механизмы регуляции опухолевой прогрессии включаются в условиях химиотерапии у больных раком молочной железы, от которого страдает в среднем каждая 12-я женщина.

"Большую роль в этом могут играть моноциты и макрофаги - клетки врожденного иммунитета. Моноциты выходят из крови и, попадая в ткани, созревают в макрофаги, обладающие широчайшим спектром регуляторной активности", - цитирует пресс-служба руководителя лаборатории Томского НИМЦ Надежду Чердынцеву.

По ее словам, в то же время сами макрофаги могут перестраиваться с одного вида деятельности на другой - помогать росту опухоли либо уничтожать злокачественные клетки. Активность моноцитов и макрофагов можно изменять направленно, поэтому именно на них сосредоточено внимание ученых.

Новый подход к лечению не предполагает отказ от противоопухолевых препаратов. Программирование иммунных клеток в перспективе можно использовать как дополнительный инструмент для повышения результативности химиотерапии и увеличить шансы пациента на излечение. В реализации междисциплинарного исследования будет задействована большая команда специалистов: генетики, онкологи, иммунологи, биоинформатики.

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