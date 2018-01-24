Главу автоколонны в Кемерове отстранили от должности после пожара в автобусе

КЕМЕРОВО, 24 января. /ТАСС/. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев отстранил от занимаемой должности директора "Кемеровской автоколонны 1237" Владимира Мовшина после того, как на дороге областного центра сгорел автобус, принадлежавший этому госпредприятию, сообщили в среду в пресс-службе областной администрации.

Ранее сообщалось, что автобус сгорел вечером во вторник, находившиеся в салоне пассажиры успели его покинуть, пострадавших нет. Из-за ЧП было частично перекрыто движение по дороге, в том числе общественного транспорта, и жителям пришлось пешком добираться до мест назначения в 30-градусный мороз. Предварительная причина возгорания - неисправность электрооборудования.

До произошедшего ЧП в Кемерове Тулеев после происшествия в Казахстане, где из-за возгорания в автобусе погибли 52 человека, поручил главам городов, районов и руководителям автопредприятий проконтролировать техническое состояние пассажирского транспорта. "За невыполнение поручения губернатор отстранил от занимаемой должности директора ГПКО "Кемеровская автоколонна 1237" Владимира Мовшина. Все материалы по данному факту были направлены в правоохранительные органы", - сказали в пресс-службе.

Глава региона еще раз потребовал незамедлительно принять исчерпывающие меры безопасности на транспорте. "Руководители автотранспортных предприятий несут персональную ответственность за безопасность пассажиров", - цитирует пресс-служба Тулеева.