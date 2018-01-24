Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.01:
$ 56.39
€ 69.45
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Главу автоколонны в Кемерове отстранили от должности после пожара в автобусе

Сибирь
24 января, 16:06 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 24, января. /ТАСС

Решение принял губернатор Кемеровской области Аман Тулеев

Поделиться
Материал из 1 страницы

КЕМЕРОВО, 24 января. /ТАСС/. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев отстранил от занимаемой должности директора "Кемеровской автоколонны 1237" Владимира Мовшина после того, как на дороге областного центра сгорел автобус, принадлежавший этому госпредприятию, сообщили в среду в пресс-службе областной администрации.

Ранее сообщалось, что автобус сгорел вечером во вторник, находившиеся в салоне пассажиры успели его покинуть, пострадавших нет. Из-за ЧП было частично перекрыто движение по дороге, в том числе общественного транспорта, и жителям пришлось пешком добираться до мест назначения в 30-градусный мороз. Предварительная причина возгорания - неисправность электрооборудования.

До произошедшего ЧП в Кемерове Тулеев после происшествия в Казахстане, где из-за возгорания в автобусе погибли 52 человека, поручил главам городов, районов и руководителям автопредприятий проконтролировать техническое состояние пассажирского транспорта. "За невыполнение поручения губернатор отстранил от занимаемой должности директора ГПКО "Кемеровская автоколонна 1237" Владимира Мовшина. Все материалы по данному факту были направлены в правоохранительные органы", - сказали в пресс-службе.

Глава региона еще раз потребовал незамедлительно принять исчерпывающие меры безопасности на транспорте. "Руководители автотранспортных предприятий несут персональную ответственность за безопасность пассажиров", - цитирует пресс-служба Тулеева.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Тулеев, Аман Гумирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Использование российского флага болельщиками на ОИ-2018 официально не запрещено
2
Су-57 начал полеты с новейшим оружием на борту
3
Грызлов заявил, что ПАСЕ не понимает или не желает понимать природу кризиса в Донбассе
4
МВД рассмотрит предложение Союза автошкол о переэкзаменовке водителей с истекшими правами
5
Родченков дал в CAS показания, противоречащие его заявлениям в New York Times
6
Эрдоган: Турция положит конец играм возле своих границ
7
Старейший практикующий хирург России — о боге, Сталине, соевых пирожных и любви к делу
Темы дня
Новости партнеров
Реклама