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Минздрав: каждый второй житель Новосибирской области будет привит от гриппа в 2018 году

Сибирь
25 января, 15:43 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 25, января. /ТАСС

В 2017 году было привито 43,4% населения

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НОВОСИБИРСК, 25 января. /ТАСС/. Власти Новосибирской области в 2018 году закупят прививки от гриппа и ОРВИ примерно для 1,4 млн человек - это чуть больше половины жителей региона. В 2017 году было привито 1,2 млн человек или 43,4% населения, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Елену Аксенову.

"В 2018 году против гриппа планируется привить более 1 395 700 жителей Новосибирской области", - говорится в сообщении.

Всего в регионе проживает около 2,77 млн человек, т. е. прививки от гриппа перед следующим эпидемическим сезоном получат более 50% населения региона.

Для оказания медицинской помощи больным с ОРВИ и гриппом в регионе функционируют 35 стационаров, имеющих инфекционные отделения на 1,7 тыс. коек. В случае необходимости есть возможность дополнительного развертывания коек.

Как ранее сообщалось, заболеваемость гриппом и ОРВИ в Новосибирской области на прошлой неделе превысила эпидемический порог на 16,3%. За медицинской помощью обратились более 18 тыс. жителей. Ранее эпидемиологи прогнозировали, что в сезоне 2017-2018 гг. в Новосибирской области будет циркулировать вирус гриппа H1N1, который привел к массовой заболеваемости в 2016 году. Тогда в регионе возникла эпидемия, гриппом переболели более 180 тыс. человек, было зафиксировано три случая с летальным исходом.

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