Красноярский край в 2017 г. снизил темпы роста госдолга

КРАСНОЯРСК, 25 января. /ТАСС/. Красноярскому краю в 2017 году удалось снизить темпы роста госдолга. Об этом сообщил в четверг на заседании губернаторского совета и. о. министра финансов региона Владимир Бахарь.

"На 1 января 2018 года госдолг составил чуть ниже 100 млрд руб., это ниже планового показателя на 9,5 млрд руб. Хотел бы отметить, что госдолг по итогам прошлого года прирос на 3,7 млрд рублей. Это достаточно низкий показатель, так как в предыдущие годы нам приходилось занимать и более 10 млрд руб. Этот показатель говорит о стабилизации госдолга и снижении темпов его прироста", - сказал Бахарь.

По его словам, Красноярский край вошел в федеральную программу реструктуризации бюджетных кредитов, что позволило снизить ежегодную выплату по этой части финансовых заимствований. "Мы получили рассрочку на семь лет, и если по старым условиям мы должны были бы вернуть в 2018 году 9 млрд руб., то сейчас нам надо вернуть по федеральным кредитам 1,2 млрд рублей", - сказал он.

По итогам 2017 года доходы консолидированного бюджета края составили более 245,5 млрд руб., расходы - 251,5 млрд руб.