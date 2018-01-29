Омские власти будут забирать маршруты у частных перевозчиков за невыполнение обязательств

ОМСК, 29 января. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Власти Омской области будут забирать маршруты у частных перевозчиков, которые выходят в рейсы только тогда, когда им это выгодно. Об этом сообщил в понедельник ТАСС руководитель департамента транспорта, строительства транспортных объектов и гидротехнических сооружений регионального Минтранса Алексей Лазуткин.

Врио главы Омской области Александр Бурков дал поручение навести порядок в пассажирских перевозках в регионе после того, как 18-летняя жительница деревни 18 Партсъезд вынуждена была идти от шоссе до дома 8 км по 35-градусному морозу из-за того, что частный перевозчик, который ездит в этот населенный пункт, не вышел на маршрут. Девушка попала в больницу с обморожением конечностей первой и второй степени.

"Мы будем проводить внеплановые проверки перевозчиков, выезжать и проверять. Также перевозчик обязан нам передавать информацию о движении. Если они не будут выполнять это требование, мы будем забирать маршрутные карты и свидетельства", - сказал Лазуткин.

По его словам, техническая возможность осуществлять контроль движения пассажирского транспорта есть. "У нас есть региональная информационная система. Данные должен передавать или оператор, который обслуживает маршрут, или сам перевозчик", - уточнил руководитель департамента.

По словам Буркова, проблема невыполнения перевозчиками своих обязательств актуальна для региона. "Я сейчас могу назвать с десяток населенных пунктов, где перевозчики выиграли 29 декабря конкурсы, а сегодня ездят только полмаршрута. Где можно собрать деньги, там они собирают, а дальше не едут, - цитирует его пресс-служба областного правительства. - У нас почему-то частный бизнес решил, что может получать государственные деньги в виде дотаций, компенсации от государства на регулируемых маршрутах и не выполнять свою работу, они ошибаются".

Врио губернатора обратился к следственным органам с просьбой помочь проверить все маршруты. "Прошу включиться в этот процесс и наказать виновных, чтобы в дальнейшем было неповадно другим, чтобы думали головой - люди на улице, с детьми, старики могут попасть в такую ситуацию, в которой оказалась эта молодая женщина", - подчеркнул Бурков.