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В Омске проверят сточные трубы из-за превышения содержания солей аммония в Иртыше

Сибирь
29 января, 17:05 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров

Врио губернатора Омской области Александр Бурков поручил, в частности, установить собственников труб и коллекторов

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ОМСК, 29 января. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков поручил мэру Омска Оксане Фадиной провести ревизию всех сточных труб и коллекторов из-за появления в Иртыше полыньи, в сточных водах которой была превышена концентрация солей аммония. Об этом сообщила пресс-служба врио губернатора.

"Создавайте под своим руководством, как мэр, межведомственную комиссию, включайте в ее состав Минприроды, Роспотребнадзор, природный надзор. Проведите работу с точки зрения установления собственников сточных труб, чьи это коллекторы. Это же вопрос здоровья омичей. Кто в реку сбрасывает, что и в каком объеме", - цитирует пресс-служба Буркова.

Ранее природоохранная прокуратура из-за образования в Иртыше в черте Омска в 35-градусные морозы незамерзающей полыньи организовала проверку, которая показала четырехкратное превышение предельно допустимой концентрации солей аммония в сбрасываемых в реку сточных водах. Бурков призвал передать все бесхозные объекты муниципалитету, который должен выяснить, какие стоки и как попадают в реку.

Начальник отдела надзора за водными ресурсами омского управления Росприроднадзора Вадим Матвейчук рассказал ТАСС, что в Омске около 190 ливневых спусков.

"Часть из них бесхозная, их официально никто не эксплуатирует. Департамент городского хозяйства по муниципальному заданию чистит некоторые из них, но в целом за ними особого контроля нет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, превышение ПДК солей аммония в Иртыше выявили еще 6 января, но объем этих сбросов мал, поэтому опасности для населения и экологии они не представляют. "Они просто растворяются в большом количестве воды", - пояснил Матвейчук, отметив, что источник выбросов обязательно будет найден. Представитель Росприроднадзора предположил, что полынья в реке могла появиться из-за природных факторов, например из-за изменения рельефа дна в этом месте.

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