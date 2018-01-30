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В Омске произошел пожар на территории исправительной колонии

Сибирь
30 января, 16:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС

Из здания были эвакуированы 24 человека

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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Пожар возник на территории исправительной колонии в Омске, сообщили ТАСС в экстренных службах.

"Возгорание возникло в подсобном помещении на втором этаже трехэтажного производственного здания на территории исправительной колонии 9 в Омске. Общая площадь пожара составила 20 кв. метров, на данный момент он ликвидирован", - сказал источник.

По его словам, пострадавших нет.

Из здания были эвакуированы 24 человека, жилые помещения колонии от пожара не пострадали. Причины возгорания устанавливаются.

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