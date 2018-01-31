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Омская область получит кредит от Сбербанка на 6 млрд рублей для рефинансирования госдолга

Сибирь
31 января, 16:31 UTC+3 ОМСК ОМСК 31, января. /ТАСС

По словам министра финансов региона Вадима Чеченко, теперь в кредитном портфеле области не осталось дорогостоящих займов прошлых лет

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ОМСК, 31 января. /ТАСС/. Омская область получит от Сбербанка три кредита общей суммой 6 млрд рублей, которые будут направлены на рефинансирование госдолга, сообщили в пресс-службе министерства финансов региона.

"Министерство финансов Омской области подвело итоги аукционов на открытие трех кредитных линий по 2 млрд рублей каждая. Две из этих линий - возобновляемые, по ним будут заключены контракты со Сбербанком под 8% годовых сроком до конца 2020 года. По третьему аукциону Сбербанк откроет региону кредитную не возобновляемую линию под 7,83% годовых. Это первый банковский кредит в кредитном портфеле Омской области по ставке ниже 8% годовых", - рассказали в Минфине.

В ведомстве ТАСС уточнили, что все эти средства будут направлены на погашение коммерческих кредитов, которые были ранее получены по ставкам выше 8% годовых. "Экономия от рефинансирования пока не высчитана, но все эти средства однозначно будут пойдут в социальную сферу", - отметил представитель Минфина.

По словам министра финансов региона Вадима Чеченко, теперь в кредитном портфеле Омской области не осталось дорогостоящих займов прошлых лет.

"Нам удалось преодолеть негативные последствия кризисного для всей бюджетной системы 2015 года, когда […] дефицит бюджета подходил к верхней планке, банки неохотно шли на аукционы, и ставки по кредитам достигали 14%, - цитирует пресс-служба Чеченко. - Произошедшее за это время постепенное падение ставок на наших аукционах до уровня в 8% и ниже - реальный показатель того, что мы смогли поэтапно выстроить эффективную долговую политику и стать для банков надежным партнером".

Государственный долг Омской области к 1 января 2018 года составлял почти 45,9 млрд рублей. Средневзвешенная ставка по всем долговым обязательствам региона с учетом бюджетных кредитов составляет в настоящий момент 4,01%. Врио губернатора Омской области Александр Бурков в своем бюджетном послании заявил, что госдолг в размере 80% от собственных доходов бюджета является тяжкой ношей для региона и с 2018 года Омская область будет ежегодно снижать эту нагрузку на 2-3 процентных пункта.

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