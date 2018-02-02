Канал нелегальной поставки суррогатного алкоголя пресекли в Забайкалье

ЧИТА, 2 февраля. /ТАСС/. Крупный канал поставки суррогатного алкоголя пресекли в Забайкальском крае, из незаконного оборота изъято около 2 тонн поддельной продукции, сообщила в пятницу пресс-служба регионального управления ФСБ.

"Управлением ФСБ по Забайкальскому краю пресечен канал нелегальной поставки в Читу спиртосодержащей продукции. Суррогатный алкоголь предназначался для реализации через розничные торговые сети и объекты общественного питания. Часть бутылок была снабжена поддельной маркировкой магазинов беспошлинной торговли", - сказали в ведомстве.

По данным пресс-службы, поставку и сбыт контрафактного алкоголя организовал 26-летний житель Читы Семен Чемезов. Следственное управление СК РФ по Забайкальскому краю по материалам ФСБ возбудило в отношении него уголовное дело по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, отвечающих требованиям безопасности".

Центральный районный суд Читы признал Чемезова виновным и приговорил к 170 тыс. рублей штрафа.