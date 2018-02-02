Двое детей утонули в оставленной рабочими яме в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 2 февраля. /ТАСС/. Следователи в Коченевском районе Новосибирской области возбудили уголовное дело после того, как двое братьев в возрасте 6 и 11 лет утонули в яме, вырытой для ремонта водопровода. Об этом сообщает в пятницу Следственное управление СК России по Новосибирской области.

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении работ повлекшее по неосторожности смерть двух лиц"), по факту гибели двух малолетних детей в рабочем поселке Колывань", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в течение дня 2 февраля в рабочем поселке Колывань проводились ремонтные работы по устранению неполадок водопровода. Сотрудники МУП ЖКХ администрации Колывань вырыли яму глубиной более двух метров, которая впоследствии заполнилась водой. После устранения прорыва водопровода рабочие покинули место, где проводились работы, яму не засыпали и не обеспечили данную территорию ограждением в нарушении норм безопасности.

Вечером в яму упали проходившие мимо братья 6 и 11 лет. Самостоятельно выбраться они не смогли и утонули.

На место происшествия незамедлительно выехало руководство следственного управления и территориального подразделения, а также следователи и следователи- криминалисты. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Рабочий поселок Колывань расположен в 45 км от Новосибирска, он является административным центром Колыванского района. В Колывани проживают около 12,5 тыс. человек. Как сообщают местные СМИ, ранее жители поселка неоднократно жаловались на частые коммунальные аварии, в том числе в прокуратуру. В марте прошлого года из-за проблем с водопроводом, смонтированным около 50 лет назад, тысячи жителей поселка на несколько дней оказались без воды.