Артиллеристы ВВО получили на вооружение новый автоматический звукометрический комплекс

УЛАН-УДЭ, 5 февраля. /ТАСС/. Новый автоматический звукометрический комплекс АЗК-7 поступил на вооружение Восточного военного округа (ВВО). Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе округа.

"АЗК-7 поступил в соединение ракетных войск и артиллерии ВВО, дислоцированное в Республике Бурятия. Комплекс предназначен для ведения разведки батарей ствольной артиллерии и минометов по звуку выстрелов и обслуживания стрельбы своей артиллерии по звуку разрывов снарядов", - сообщили в пресс-службе.

В ВВО уточнили, что с помощью новой техники военнослужащие будут выполнять задачи по поиску, пеленгованию и определению местоположения источников акустических сигналов в заданной полосе разведки, а также передачу информации на командные пункты по радио и проводным каналам связи.

"В состав комплекса АЗК-7 входят центральный пункт и три базовых пункта, аппаратура комплекса размещена на четырех автомобилях УРАЛ-43203, имеющих специальные кузова- фургоны", - добавили в ВВО.