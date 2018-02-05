Проблемный дом-долгострой в Барнауле сдан и готов к заселению

БАРНАУЛ, 5 февраля. /ТАСС/. Дом-долгострой в Барнауле Алтайского края, возводившийся по системе долевого строительства, сдан в эксплуатацию и готов к заселению, сообщил в понедельник руководитель государственной инспекции региона Андрей Степанов.

"Закончили строительство трех оставшихся блок-секций, выдано заключение о соответствии нормам и правилам, выдано разрешение на заселение, ведется оформление квартир. Дольщики осматривают жилье, если у них есть вопросы, то они задают их застройщику. На сегодня у дома полная готовность к заселению", - сказал Степанов во время рабочей поездки на объект губернатора региона Александра Карлина.

По словам и. о. гендиректора компании "СтройГАЗ" Андрея Ткаченко, на достройку трех секций на 185 квартир было направлено более 300 млн рублей средств дольщиков, общая же стоимость объекта - более 600 млн рублей. По данным администрации региона, строительство дома компания начала в 2011 году. В 2015-2016 гг. были сданы первые шесть блок- секций, где 431 семья получила квартиры, но в 2016 году у застройщика начались финансовые проблемы, работа на последних трех объектах была приостановлена. Объект был взят на контроль правительства края, и в 2017 году работы возобновились.

"К сожалению, "СтройГАЗ" в процедуре внешнего наблюдения. <...> Все дома, которые строятся по схеме долевого участия у нас на контроле, проблемные - на особом контроле. В реестре так называемых обманутых дольщиков у нас несколько десятков человек в крае. Два случая связаны с криминальными мотивами руководителей или застройщиков - этими объектами мы тоже занимаемся, ни один дом не остается без внимания", - пояснил Карлин во время осмотра дома.

Как рассказал ТАСС министр строительства, транспорта и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев, в крае три дома с нарушением сроков строительства - один в Барнауле и два в городе Новоалтайске. По двум зданиям заведены уголовные дела из-за хищений - деньги выводились из строительства, для граждан вопрос по приобретению жилья будет решаться. В реестре обманутых дольщиков в крае числится 103 человека.