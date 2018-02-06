Томских студентов-строителей начнут учить практическим навыкам на базе местного холдинга

ТОМСК, 6 февраля. /ТАСС/. Практический класс для студентов Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ) откроют на базе местного крупнейшего строительно холдинга, молодежь на производстве будут изучать тонкости строительного дела. Об этом в вторник рассказал журналистам ректор вуза Виктор Власов.

"На заводе (завод крупнопанельного домостроения холдинга ТДСК) будет специальный класс, в котором будут обучаться наши студенты. И в реальном масштабе времени и с реальными изделиями будут знакомиться и обучаться непосредственно процессу. Это будут первоклассные специалисты, знающие свое дело не по конспектам", - сказал Власов.

Он пояснил, что этот этот проект будет реализован в рамках договора о создании базовой кафедры, который в начале февраля был подписан на днях с холдингом ТДСК.

ТДСК - основной производитель жилья в Томске и области, в состав компании входит 21 предприятие. В рамках договора о государственно-частном партнерстве с администрацией Томской области холдингом было построено около 20 детских садов, три школы.