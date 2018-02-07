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Врио губернатора Усс обещает расселить аварийное жилье в Красноярске за три года

Сибирь
7 февраля, 16:32 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 7, февраля. /ТАСС

Глава Красноярского края отметил, что для этого необходимо шесть миллиардов рублей из федерального бюджета

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КРАСНОЯРСК, 7 февраля. /ТАСС/. Врио губернатора Красноярского края Александр Усс пообещал президенту России Владимиру Путину при обеспечении максимального федерального финансирования решить проблему расселения аварийного жилья в Красноярске за три года. Руководитель региона на совещании президента по вопросам экологической ситуации в крае доложил, что, несмотря на реализацию очередного этапа программы расселения аварийного жилья в городе, его объем постоянно возрастает, "и для того, чтобы обеспечить полное решение этого вопроса по центру Красноярска, нам потребуется сумма, большая чем та, которую мы уже освоили с 2012 года". Усс пояснил, что речь идет о шести миллиардах рублей из федерального бюджета.

"Если обеспечить максимальное финансирование, имея в виду возможности вашего строительного комплекса, какими темами можно было бы решить вопрос расселения аварийного жилья в центре Красноярска?" - спросил Путин врио губернатора. "Максимум за три года, - заверил Усс. - У нас мощный строительный комплекс, мы решим эту проблему". Глава государства уточнил, сколько средств для этого необходимо региону. Врио губернатора затруднился дать точный ответ, пообещав подготовить расчеты в течение одной недели.

Говоря о проблеме малых котельных в городе, врио губернатора сообщил, что в рамках новой схемы теплоснабжения планируется закрыть порядка 30 малоэффективных котельных, а наиболее неблагополучные из них будут закрыты в ближайшие полтора года.

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