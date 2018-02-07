СУЭК оценивает инвестиции в модернизацию тепловых мощностей Красноярска в 30 млрд руб.

КРАСНОЯРСК, 7 февраля. /ТАСС/. Угледобывающая компания СУЭК оценила инвестиции в модернизацию тепловых станций и теплосетей в Красноярске в 30 млрд рублей. Компания рассчитывает, что сможет развивать тепловые мощности в рамках новой программы модернизации энергомощностей, разрабатываемой Кабмином. Об этом сообщил в среду на совещании по экологии у президента России Владимира Путина генеральный директор СУЭК Владимир Рашевский.

"У нас есть Красноярская ТЭЦ-1, наиболее старая ТЭЦ, она заработала в 1943 году. Она требует глубокой модернизации. Мы разработали план этой модернизации, и уже начали определенные действия, но готовы максимально быстро включиться. Плюс нам надо построить новые мощности на самой современной Красноярской ТЭЦ-3, плюс надо переложить десятки километров теплосетей в городе. В совокупности эта программа потребует 30 млрд рублей, и мы готовы эти деньги вложить", - сказал Рашевский.

Он добавил, что для "того, чтобы это произошло максимально быстро, и мы уже в этом году начали строить", необходимо, чтобы проекты на этих станциях реализовывались в рамках ДПМ (договора поставки мощности).

"Тогда мы в горизонте 2-5 лет проблематику энергетическую, теплоэнергетическую и экологическую, связанную с энергетикой, закроем", - добавил Рашевский.

В среду президент России Владимир Путин находится с визитом в Красноярске. Он проинспектировал ход подготовки города к Универсиады и провел совещание по экологическим проблемам региона.

Новая программа модернизации

Программа ДПМ завершила свою работу в 2017 году. Сейчас правительство готовит новую программу модернизации энергомощностей в стране, которая должна прийти на смену отработавшей. В ноябре прошлого года в московском офисе "Россетей" состоялось совещание по вопросам развития энергетики, по итогам которого президент Владимир Путин поручил до 1 марта 2018 года проработать механизмы привлечения инвестиций в модернизацию тепловой генерации. При этом в результате реализации новой программы темпы роста цен на электроэнергию не должны превышать инфляцию.

Модернизации подлежит до 40 ГВт энергомощностей. Инвестиции могут составить до 1,5 трлн рублей.