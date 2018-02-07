Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.02:
$ 56.95
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СУЭК оценивает инвестиции в модернизацию тепловых мощностей Красноярска в 30 млрд руб.

Сибирь
7 февраля, 16:58 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 7, февраля. /ТАСС

Гендиректор компании отметил, что необходимо модернизировать Красноярскую ТЭЦ-1, построить новые мощности на Красноярской ТЭЦ-3 и переложить десятки километров теплосетей в городе

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОЯРСК, 7 февраля. /ТАСС/. Угледобывающая компания СУЭК оценила инвестиции в модернизацию тепловых станций и теплосетей в Красноярске в 30 млрд рублей. Компания рассчитывает, что сможет развивать тепловые мощности в рамках новой программы модернизации энергомощностей, разрабатываемой Кабмином. Об этом сообщил в среду на совещании по экологии у президента России Владимира Путина генеральный директор СУЭК Владимир Рашевский.

"У нас есть Красноярская ТЭЦ-1, наиболее старая ТЭЦ, она заработала в 1943 году. Она требует глубокой модернизации. Мы разработали план этой модернизации, и уже начали определенные действия, но готовы максимально быстро включиться. Плюс нам надо построить новые мощности на самой современной Красноярской ТЭЦ-3, плюс надо переложить десятки километров теплосетей в городе. В совокупности эта программа потребует 30 млрд рублей, и мы готовы эти деньги вложить", - сказал Рашевский.

Он добавил, что для "того, чтобы это произошло максимально быстро, и мы уже в этом году начали строить", необходимо, чтобы проекты на этих станциях реализовывались в рамках ДПМ (договора поставки мощности).

"Тогда мы в горизонте 2-5 лет проблематику энергетическую, теплоэнергетическую и экологическую, связанную с энергетикой, закроем", - добавил Рашевский.

В среду президент России Владимир Путин находится с визитом в Красноярске. Он проинспектировал ход подготовки города к Универсиады и провел совещание по экологическим проблемам региона.

Новая программа модернизации

Программа ДПМ завершила свою работу в 2017 году. Сейчас правительство готовит новую программу модернизации энергомощностей в стране, которая должна прийти на смену отработавшей. В ноябре прошлого года в московском офисе "Россетей" состоялось совещание по вопросам развития энергетики, по итогам которого президент Владимир Путин поручил до 1 марта 2018 года проработать механизмы привлечения инвестиций в модернизацию тепловой генерации. При этом в результате реализации новой программы темпы роста цен на электроэнергию не должны превышать инфляцию.

Модернизации подлежит до 40 ГВт энергомощностей. Инвестиции могут составить до 1,5 трлн рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Красноярский край
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Москвич убил сотрудника автомойки за отказ мыть его BMW
2
Источник: замминистра здравоохранения Татарстана Шишмарева найдена мертвой у себя дома
3
В Росгвардии опровергли сообщения о смене экипажей ДПС из-за задержаний в Дагестане
4
Почему мир в восторге от запуска ракеты Илона Маска
5
В список желающих вернуться в Россию из Великобритании бизнесменов вошли 16 человек
6
Летчик второго Су-25 рассказал, как прикрывал погибшего в Сирии майора Филипова
7
Источник: выемка документов проходит в ряде министерств Дагестана
Темы дня
Новости партнеров
Реклама