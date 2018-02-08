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Первая очередь реконструкции краевой больницы в Красноярске завершится до конца 2018 года

Сибирь
8 февраля, 16:57 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 8, февраля. /ТАСС

Реконструкции проводится в рамкой подготовки города к Универсиаде-2019

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КРАСНОЯРСК, 8 февраля. /ТАСС/. Первая очередь реконструкции Краевой клинической больницы Красноярска, проводимой в рамкой подготовки города к Универсиаде-2019, завершится до конца 2018 года, опасений по срывам сроков нет, сообщил ТАСС и. о. премьер-министра регионального правительства Виктор Томенко.

В среду президент России Владимир Путин на совещании по подготовке Красноярска к Универсиаде сказал, что ему странно читать причину неосвоения средств при строительстве больницы, которая обусловлена в приведенной ему справке их значительным размером.

"Там у нас работает "Сибиряк" (генподрядчик работ) который имеет привычку сдавать объекты не просто в срок, а несколько раньше. У нас существует четкий план по дням и генподрядчик его сегодня выполняет. Объект должен быть введен до 31 декабря 2018 года", - сообщил Томенко. В региональном Минстрое также заявили ТАСС, что никаких срывов по строительно-монтажным работам на объекте нет.

Томенко отметил, что на начальном этапе, из-за судебных обращений и жалоб в антимонопольные органы потенциальных участников строительства, конкурсные процедуры длились семь месяцев. Поэтому региональные власти обратились к главе государства, чтобы провести закупку оборудования больницы через единого поставщика, а не через конкурсные процедуры.

Объем капвложений в первый этап реконструкции - 7 млрд руб., при этом около половины суммы приходится на оборудование. В рамках первой очереди будет открыто приемное отделение с раздельными блоками для пациентов, неспособных передвигаться самостоятельно, и с подозрением на инфекционные заболевания, а также блок для пациентов в шоковом состоянии с тремя залами для экстренных операций и двумя шоковыми. Операционные залы для оказания экстренной медицинской помощи будут оснащены медицинским оборудованием с использованием цифровых систем навигации и оптической визуализации. В экстренном блоке разместят средства лучевой диагностики.

Летние и зимние универсиады проводятся раз в два года под эгидой FISU. В 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани прошли летние универсиады, первая зимняя универсиада в нашей стране пройдет в Красноярске в 2019 году. Генеральным партнером этих соревнований выступит компания "Норникель".

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