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В Туве завершена реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта

Сибирь
14 февраля, 6:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, февраля. /ТАСС

Объем инвестиций в ВПП аэропорта в 2016-2017 годы составляет 1,05 млрд рублей

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ТАСС, 14 февраля.Реконструкция взлетно- посадочной полосы (ВПП) аэропорта Кызыла в Туве завершена, обновленная ВПП приняла первый рейс. Об этом сообщила в среду пресс-служба правительства республики.

"ВПП у нас полностью заработала. Перрон находится во временной эксплуатации, так как нам нужно доделать еще обеспечение электроэнергетикой. Сейчас аэродром работает в статусе посадочной площадки", - процитировали в пресс- службе слова и.о. руководителя ФКП "Аэропорт-Кызыл" Шолбана Кужугета.

В правительстве Тувы сообщили, что уже принят первый рейс на новую ВПП. Им стал самолет ATR 42 авиакомпании "Нордстар", выполнявший рейс по маршруту Красноярск - Кызыл. Помимо воздушных судов малой авиации аэропорт Кызыла теперь сможет принимать самолеты Ил-76 и Boeing-737.

Сейчас из Кызыла осуществляется рейсы в трех направлениях - Иркутск, Красноярск и Новосибирск. По словам Кужугета, в мае в аэропорт может зайти авиакомпания "Сибирь".

Ранее сообщалось, что власти Тувы ведут переговоры об открытии прямого рейса между Кызылом и Москвой, а также по созданию международного пассажирского пункта пропуска в аэропорту. Одними из первых международных направлении могут стать рейсы в Монголию.

Реконструкция аэропорта началась в прошлом году. Объем инвестиций в ВПП аэропорта в 2016-2017 годы составляет 1,05 млрд рублей. Инвестиционный проект "Реконструкция аэропортового комплекса (г. Кызыл)" реализуется в рамках Федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России".

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