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Заброшенный танкер с остатками нефтепродуктов обнаружен в Иркутском водохранилище

Сибирь
22 февраля, 8:19 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 22, февраля. /ТАСС

Судно не имеет собственника, поднять и утилизировать его по решению суда нужно будет в течение года

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ИРКУТСК, 22 февраля. /ТАСС/. Транспортная прокуратура обнаружила в Иркутском водохранилище полузатонувший танкер с остатками нефтепродуктов, после обращения прокурора Кировский районный суд Иркутска обязал администрацию Байкало-Ангарского бассейна организовать подъем судна, сообщила в четверг пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Байкало-Ангарский транспортный прокурор обратился в Кировский районный суд Иркутска с исковым заявлением о возложении на ФБУ "Администрация Байкало-Ангарского бассейна" обязанности организовать подъем, удаление и утилизацию указанного бесхозяйного судна. Согласившись с доводами прокуратуры, ее требования [суд] удовлетворил в полном объеме", - говорится в сообщении.

Нефтеналивное судно "Баку", во внутренних помещениях которого имеются следы нефтепродуктов, было обнаружено в ходе обследования Иркутского водохранилища у левого берега водоема. Установлено, что судно не имеет собственника и с 2015 года состоит на учете в администрации Байкало-Ангарского бассейна как бесхозное затонувшее имущество. Поднять и утилизировать судно по решению суда нужно будет в течение года.

По информации прокуратуры, в случае аварийного повреждения корпуса судна может произойти разлив оставшихся в нем нефтепродуктов, что может стать причиной загрязнения водохранилища и реки Ангара.

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