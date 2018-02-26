Забайкалье получит 250 млн рублей из резервного фонда на поддержку медицины

ЧИТА, 26 февраля. /ТАСС/. Забайкальский край дополнительно получит 250 млн рублей из резервного фонда правительства РФ на поддержку здравоохранения, сообщил в понедельник журналистам депутат Госдумы от региона Николай Говорин.

"Забайкалье получит порядка 250 млн рублей межбюджетных трансфертов и субсидий из средств резервного фонда правительства РФ. Эти деньги будут направлены на развитие нескольких направлений краевого здравоохранения", - сказал Говорин.

Дополнительные средства, по словам депутата, позволят повысить доступность медицинской помощи в отдаленных и небольших селах края. Около 40 млн рублей из них направят на развитие паллиативной помощи, более 100 млн рублей поступит на модернизацию детских отделений больниц и поликлиник.

"Забайкальский край получит значительную сумму на обеспечение льготных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, техническими приспособлениями и специальным питанием. Деньги предусмотрены для улучшения медицинского обслуживания как взрослых, так и детей, имеющих инвалидность. На эти цели направят 35 млн рублей", - добавил Говорин.

Помимо межбюджетных трансфертов регион получит целевую субсидию на условиях 7-процентного софинансирования из своего бюджета. "Однако большая часть выделенных средств не требует софинансирования", - подчеркнул депутат.