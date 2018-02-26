Автобус столкнулся с грузовиком в Улан-Удэ

УЛАН-УДЭ, 26 февраля. /ТАСС/. Маршрутный автобус столкнулся в понедельник с грузовиком в Улан-Удэ. Есть пострадавшие, их число уточняется, сообщили ТАСС в пресс- службе управления ГИБДД МВД по Бурятии.

"Около 14:00 по местному времени (09:00 мск) в районе моста через реку Уда произошло ДТП с участием автобуса, следовавшего по городскому маршруту №56. В результате аварии есть пострадавшие, их число уточняется" - сказал собеседник агентства.

На месте ДТП работают сотрудники полиции. Причины ДТП устанавливаются, добавили в пресс-службе.