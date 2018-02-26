Проект строительства синхротрона в Новосибирске будет готов в марте

НОВОСИБИРСК, 26 февраля. /ТАСС/. Работа над проектом строительства в Новосибирске синхротрона будет завершена в марте. Об этом сообщил в понедельник в пресс-центре ТАСС в Новосибирске директор Института ядерной физики (ИЯФ) Сибирского отделения РАН Павел Логачев.

В начале февраля президент РФ Владимир Путин на встрече с учеными СО РАН в Новосибирске поддержал проект строительства источника синхротронного излучения, которым смогут пользоваться многие институты. По данным руководителя Федерального агентства научных организаций Михаила Котюкова, синхротрон обойдется в сумму порядка 20 млрд рублей, еще столько же будут стоить около 40 пользовательских станций.

"Примерно через неделю будет готово технико-экономическое обоснование на саму машину и первый этап пользовательских станций. Думаю, что через две недели будут полностью готовы технические условия и техзадание на проектирование зданий", - сказал Логачев.

Он добавил, что синхротрон в Новосибирске - часть национального мегапроекта, который реализуется совместно с Курчатовским институтом. "Это часть более серьезного проекта ИССИ-4 в Протвино в Курчатовском институте. Наша машина поменьше, но она закрывает подавляющую часть потребностей пользователей и готовит технологически новый шаг для большой машины в Протвино", - отметил директор ИЯФ.

Синхротрон будет располагаться на внутреннем диаметре бетонного кольца, расположенного на поверхности земли. Приблизительный диаметр всего здания - около 300 метров. Для сооружения потребуется площадь 10 гектаров и энергия подключения 20 МВт. Варианты площадки пока рассматриваются.

Синхротронное излучение применяется во многих научных областях: от исследования структуры материалов до терапии раковых клеток и изучения новых фармацевтических препаратов.