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Две линии по производству подпольного алкоголя ликвидированы под Новосибирском

Сибирь
26 февраля, 10:53 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 26, февраля. /ТАСС

Обнаружено почти пять тысяч литров контрафактной водки

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© Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области
© Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области
© Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области
© Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области
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© Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области
© Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области
© Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области
© Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 26 февраля. /ТАСС/. Подпольный водочный цех, в котором производился поддельный алкоголь на двух линиях для разлива, был обнаружен полицейскими в поселке Каменка под Новосибирском. В ходе обыска в помещении оперативниками было обнаружено почти 5 тысяч литров контрафактной водки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

"При обыске в помещении цеха было изъято две линии для разлива спиртосодержащей продукции, а также обнаружено 7660 бутылок с этикетками различных водочных марок, 26 коробок с бутылочными пробками и крышками, 11 лент федеральных специальных марок с признаками подделки и 4769 литров готовой продукции", - говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области, по подозрению в организации подпольного бизнеса сотрудниками полиции установлен и задержан 50-летний житель Новосибирска.

По факту преступления следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по статье "Использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок" (ч. 4 ст. 327.1 УК РФ). Подозреваемому в преступлении грозит лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере от семисот тысяч до одного миллиона рублей.

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