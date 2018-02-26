Новосибирские ученые разрабатывают дорожное покрытие с добавлением бутылочного пластика

НОВОСИБИРСК, 26 февраля. /ТАСС/. Ученые Сибирского отделения РАН разрабатывают дорожное покрытие с включениями пластика, полученного в ходе переработки бутылок. Как сообщил в понедельник в пресс-центре ТАСС в Новосибирске начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Александр Люлько, испытания покрытия планируется провести летом 2018 года.

"Есть разработки по устойчивым дорожным покрытиям, в частности с добавлением пластика от обычных [пластиковых] бутылок. Недавно мы встречались с разработчиками, они просят, чтобы город предоставил часть дороги, где можно было бы все опробовать. Опытные испытания мы хотим запустить уже этим летом", - сказал Люлько.

По его словам, включение пластика в состав дорожного покрытия должно улучшить его качество. "Речь идет о том, что при низких температурах и перепадах битум трескается, и в случае добавления пластика дорожное покрытие становится более пластичным и дольше живет", - добавил Люлько.

Проектом занимается Институт химии твердого тела и механохимии (ИХТТМ) Сибирского отделения РАН и Сибирский государственный университет путей сообщения.

Как сообщалось ранее, ученые ИХТТМ Сибирского отделения РАН разработали и испытывают золобетон - материал на основе отходов ТЭЦ, который по расчетам долговечнее асфальтобетона в три-четыре раза.