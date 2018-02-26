Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.02:
$ 56.76
€ 69.63
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Новосибирские ученые разрабатывают дорожное покрытие с добавлением бутылочного пластика

Сибирь
26 февраля, 11:20 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 26, февраля. /ТАСС

Отмечается, что включение пластика в состав дорожного покрытия должно сделать его более пластичным и долговечным

Поделиться
Материал из 1 страницы

НОВОСИБИРСК, 26 февраля. /ТАСС/. Ученые Сибирского отделения РАН разрабатывают дорожное покрытие с включениями пластика, полученного в ходе переработки бутылок. Как сообщил в понедельник в пресс-центре ТАСС в Новосибирске начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Александр Люлько, испытания покрытия планируется провести летом 2018 года.

"Есть разработки по устойчивым дорожным покрытиям, в частности с добавлением пластика от обычных [пластиковых] бутылок. Недавно мы встречались с разработчиками, они просят, чтобы город предоставил часть дороги, где можно было бы все опробовать. Опытные испытания мы хотим запустить уже этим летом", - сказал Люлько.

По его словам, включение пластика в состав дорожного покрытия должно улучшить его качество. "Речь идет о том, что при низких температурах и перепадах битум трескается, и в случае добавления пластика дорожное покрытие становится более пластичным и дольше живет", - добавил Люлько.

Проектом занимается Институт химии твердого тела и механохимии (ИХТТМ) Сибирского отделения РАН и Сибирский государственный университет путей сообщения.

Как сообщалось ранее, ученые ИХТТМ Сибирского отделения РАН разработали и испытывают золобетон - материал на основе отходов ТЭЦ, который по расчетам долговечнее асфальтобетона в три-четыре раза.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Новосибирская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Выборы 2018
Кто и как будет наблюдать за выборами?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Московский метрополитен. Досье
2
МОК с пониманием отнесся к исполнению гимна РФ хоккеистами при вручении медалей ОИ-2018
3
Источник: в Таиланде блогеров Алекса Лесли и Настю Рыбку обвиняют в нелегальной работе
4
Керлинг и допинг: почему история с Крушельницким вызывает лишь вопросы
5
Тарпищев: МОК может восстановить в правах Олимпийский комитет России к 28 февраля
6
Насколько хороши новые смартфоны Samsung Galaxy S9 и S9+
7
CAS опубликовал мотивировочную часть по делу российского керлингиста Крушельницкого
Темы дня
Новости партнеров
Реклама