Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.02:
$ 56.76
€ 69.63
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Школу под Красноярском, где рухнула крыша, восстановят за счет краевых средств

Сибирь
26 февраля, 11:50 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 26, февраля. /ТАСС

ЧП произошло 23 февраля

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОЯРСК, 26 февраля. /ТАСС/. Школа в деревне Альгинка Ирбейского района Красноярского края, где в пятницу обрушилась крыша, восстановят за счет средств регионального резервного фонда, сообщалось . Об этом в понедельник сообщила пресс-секретарь министерства образования региона Надежда Квитковская.

"В Минфине края предложено следующее: средства на ремонтно-восстановительные работы выделяются из резервного фонда краевого бюджета. Сейчас власти района готовят необходимые документы", - рассказала Квитковская.

Она не уточнила сумму, которая потребуется на восстановление школы, добавив, что сейчас проектно-сметная документация разрабатывается.

Как сообщалось ранее, 23 февраля в школе обрушилась крыша. Однако занятия в учебном заведении из-за его аварийного состояния были приостановлены еще за неделю до ЧП, учеников и учителей возили в соседнюю школу в деревне Александровка, в девяти километрах от Альгинки.

На момент обрушения в школе никого не было. Как сообщают в социальных сетях, в здании также находилась библиотека и фельдшеро-акушерский пункт. Школа в деревне Альгинка была введена в эксплуатацию в 1994 году. В школе числится 21 ученик.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Красноярский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Выборы 2018
Кто и как будет наблюдать за выборами?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Московский метрополитен. Досье
2
МОК с пониманием отнесся к исполнению гимна РФ хоккеистами при вручении медалей ОИ-2018
3
Источник: в Таиланде блогеров Алекса Лесли и Настю Рыбку обвиняют в нелегальной работе
4
Керлинг и допинг: почему история с Крушельницким вызывает лишь вопросы
5
Тарпищев: МОК может восстановить в правах Олимпийский комитет России к 28 февраля
6
Насколько хороши новые смартфоны Samsung Galaxy S9 и S9+
7
CAS опубликовал мотивировочную часть по делу российского керлингиста Крушельницкого
Темы дня
Новости партнеров
Реклама