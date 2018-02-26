Школу под Красноярском, где рухнула крыша, восстановят за счет краевых средств

КРАСНОЯРСК, 26 февраля. /ТАСС/. Школа в деревне Альгинка Ирбейского района Красноярского края, где в пятницу обрушилась крыша, восстановят за счет средств регионального резервного фонда, сообщалось . Об этом в понедельник сообщила пресс-секретарь министерства образования региона Надежда Квитковская.

"В Минфине края предложено следующее: средства на ремонтно-восстановительные работы выделяются из резервного фонда краевого бюджета. Сейчас власти района готовят необходимые документы", - рассказала Квитковская.

Она не уточнила сумму, которая потребуется на восстановление школы, добавив, что сейчас проектно-сметная документация разрабатывается.

Как сообщалось ранее, 23 февраля в школе обрушилась крыша. Однако занятия в учебном заведении из-за его аварийного состояния были приостановлены еще за неделю до ЧП, учеников и учителей возили в соседнюю школу в деревне Александровка, в девяти километрах от Альгинки.

На момент обрушения в школе никого не было. Как сообщают в социальных сетях, в здании также находилась библиотека и фельдшеро-акушерский пункт. Школа в деревне Альгинка была введена в эксплуатацию в 1994 году. В школе числится 21 ученик.