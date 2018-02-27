Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.02:
$ 55.67
€ 68.66
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Цыденов: монгольская авиакомпания готова заказать в Бурятии шесть легкомоторных самолетов

Сибирь
27 февраля, 11:21 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 27, февраля. /ТАСС

Серийное производство самолетов ТВС-2ДТС планируется развернуть на Улан-Удэнском авиационном заводе

Поделиться
Материал из 1 страницы

УЛАН-УДЭ, 27 февраля. /ТАСС/. Монгольская авиакомпания Hunnu air готова заказать шесть новых легкомоторных самолетов ТВС-2ДТС, серийное производство которых планируется развернуть на Улан-Удэнском авиационном заводе (У-УАЗ, входит в холдинг "Вертолеты России"). Об этом сообщил во вторник на совещании, посвященном организации производства ТВС-2ДТС, глава Бурятии Алексей Цыденов.

В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходил 15-16 февраля, подписано пятистороннее соглашение между Минтрансом России, Минпромторгом России, правительством Бурятии, правительством Якутии и АО "Вертолеты России". Документ предусматривает организацию серийного производства легкомоторного самолета ТВС-2ДТС, призванного заменить старые Ан-2, на У-УАЗ. Эксплуатантом выступит новая авиакомпания, которая будет создана на базе одного из уже существующих в Якутии перевозчиков. Согласно документу, Якутия и Бурятия до 1 мая 2018 года должны оформить долгосрочный договор на поставку не менее 200 единиц машин.

"У нас состоялись переговоры, в том числе с монгольской стороной, с компанией Hunnu air. Предварительно они выразили готовность подписать соглашение на шесть самолетов", - сказал Цыденов.

Глава Бурятии поблагодарил коллег из Якутии за участие в проекте и подтверждение заказа. "Для нас это очень значимый проект. Это новое производство, новые рабочие места, дополнительные доходы, долгосрочная работа авиазавода, диверсифицированная номенклатура", - отметил Цыденов.

Он напомнил, что на сейчас в реестре Росавиации числится около 1,2 тыс. Ан-2, из них менять надо 300. "Поэтому мы хорошо видим перспективу, понимаем потенциал, в том числе экспортный, и уверены, что проект "полетит", - заявил Цыденов.

ТВС-2ДТС, разработки ФГУП Сибирский научно- исследовательский институт авиации им. С. А. Чаплыгина (г. Новосибирск), станет заменой самолетам Ан-2, производство которых было прекращено в СССР в 1971 году (до 2002 года также выпускался в Польше). Его планируется использовать для решения проблемы низкой транспортной доступности отдаленных населенных пунктов регионов России, решения государственных задач по оказанию экстренной медицинской помощи населению, выполнения работ по тушению лесных пожаров, выполнения сельскохозяйственных работ. Впервые машина была продемонстрирована на авиасалоне МАКС в 2017 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Бурятия
Персоны
Цыденов, Алексей Самбуевич
Страны
Россия Монголия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Выборы 2018
Кто и как будет наблюдать за выборами?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция задержала польского журналиста Томаша Мацейчука в Подмосковье
2
Биография народной артистки СССР Татьяны Карповой
3
Мама фигуристки Медведевой: на сломанной ноге Женя выиграла два этапа Гран-при
4
Российских олимпийцев встретили "Катюшей" и признаниями в любви
5
Посол России вызван в британский МИД в связи с ситуацией в Восточной Гуте
6
В ДНР за хищения задержаны 22 сотрудника минуглеэнерго, включая главу ведомства
7
Свищев: Брызгалова после отстранения Крушельницкого должна ехать на ЧМ с другим партнером
Темы дня
Новости партнеров
Реклама