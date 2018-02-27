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В Кузбассе 25% школ закрыто на карантин из-за ОРВИ

Сибирь
27 февраля, 10:53 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 27, февраля. /ТАСС

Эпидпорог превышен на 18 территориях региона

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КЕМЕРОВО, 27 февраля. /ТАСС/. Карантин по ОРВИ действует в 170 школах и 18 детских садах Кемеровской области, сообщили ТАСС в управлении Роспотребнадзора по региону во вторник.

За прошлую неделю было выявлено более 23,1 тыс. случаев ОРВИ (неделей ранее - 24,1 тыс.). В целом заболеваемость по региону ниже эпидпорога на 7%, однако на 18 территориях он превышен. "Полностью приостановлены занятия в 170 школах и 18 детских садах региона", - сказали в ведомстве.

Помимо этого, частично учебный и воспитательный процессы приостановлены в 8 классах 3 школ и в 85 группах 40 дошкольных образовательных организаций. Также закрыты 9 школ-интернатов.

Как сообщалось, по данным на 19 января, было полностью закрыты 62 школы и 4 детсада. Всего в Кузбассе 661 общеобразовательная школа, около 900 дошкольных образовательных организаций.

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