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Новосибирским аграриям выделят 500 млн рублей перед посевной

Сибирь
27 февраля, 11:00 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 27, февраля. /ТАСС

Врио губернатора Андрей Травников назвал ситуацию, которая складывалась в сельском хозяйстве в конце 2017 года, непростой

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НОВОСИБИРСК, 27 февраля. /ТАСС/. Власти Новосибирской области планируют выделить сельхозпроизводителям дополнительно 500 млн рублей поддержки перед посевной кампанией. Об этом сообщил во вторник журналистам врио губернатора Андрей Травников.

"С учетом непростой ситуации, которая складывалась в сельском хозяйстве в конце 2017 года, я предлагал за счет регионального бюджета направить средства на субсидии сельхозпроизводителям накануне новой посевной кампании. Определена сумма выше той, на которую я ориентировался, определены источники финансирования в объеме 500 млн рублей", - сказал Травников. По его словам, соответствующие изменения в закон о бюджете будут рассмотрены 1 марта на сессии законодательного собрания Новосибирской области.

Травников отметил, что непростая ситуация в сельском хозяйстве области сложилась в том числе из-за сложностей с оперативным вывозом зерна до портов отгрузки на экспорт.

Как сообщалось ранее, в 2017 году аграрии Новосибирской области собрали рекордный урожай - более 3 млн тонн зерновых и столкнулись с трудностями при вывозе продукции на экспорт. В декабре вступило в силу постановление о субсидировании затрат РЖД на перевозку зерна в объеме 3 млрд рублей. В январе 2018 года из Новосибирской области экспрессами на экспорт отправили 46,6 тыс. тонн зерна - в 18 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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