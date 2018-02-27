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Губернатор: программу расселения из аварийного жилья в Забайкалье завершат в 2018 году

Сибирь
27 февраля, 11:35 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов

По словам Натальи Ждановой, в регионе заключены государственные контракты на строительство 17 жилых помещений в отдаленных районах со сроком исполнения до 1 сентября этого года

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ЧИТА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Программа расселения граждан из аварийного жилищного фонда в Забайкальском крае будет полностью завершена в 2018 году, сообщила во вторник ТАСС губернатор Наталья Жданова.

"По данным на середину февраля, из 83 тыс. кв. метров расселено 65 тыс. - это почти 80% аварийного жилищного фонда. В новое жилье переселены свыше 3,5 тыс. человек. Данный вопрос находится под моим личным ежедневным контролем. <...> Однозначно программа полностью будет завершена в 2018 году, кроме того, усилена работа по устранению замечаний в жилых домах, сданных в эксплуатацию ранее", - сказала Жданова.

По ее словам, в регионе заключены государственные контракты на строительство 17 жилых помещений в отдаленных районах со сроком исполнения до 1 сентября этого года, начата работа по приобретению отдельных помещений на вторичном рынке, которую также планируется завершить до 1 сентября. "Мы находимся в постоянном контакте с Министерством строительства и ЖКХ, Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства РФ", - добавила губернатор.

Жданова признала, что в 2017 году полностью реализовать программу переселения граждан из аварийного жилья не удалось, однако "была проведена колоссальная работа". "Хочется отметить, что особое внимание уделяется качеству строительства. Отчасти в связи с этим не удалось выполнить программу в установленный срок - приходится требовать от подрядчиков устранение всех недоделок, которые выявляются при приемке объектов", - рассказала глава Забайкалья.

Она добавила, что еще в 50 жилых помещений, по которым идет оформление документов, граждане будут заселены в ближайшее время.

В феврале 2016 года министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень заявил, что Забайкальский край и Карелия систематически не выполняют программу расселения аварийного жилья и фактически саботируют ее, несмотря на предоставление им финансирования.

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