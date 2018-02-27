Трехлетний ребенок замерз насмерть на веранде дома в деревне в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 27 февраля. /ТАСС/. Трехлетний ребенок замерз насмерть на крыльце дома в деревне Яга Ужурского района Красноярского края, после того как вышел ночью на улицу. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета (СК) по Красноярскому краю.

По данным синоптиков, температура воздуха ночью последние сутки в Ужурском районе опускается до 25-28 градусов ниже нуля.

"Около 05:00 (01:00 мск - прим. ТАСС) 26-летняя женщина обнаружила отсутствие дома трехлетнего сына. Вместе с сожителем и соседом они стали искать ребенка на улице. Следы вели к одному из соседских домов. Мальчика обнаружили без признаков жизни на веранде соседского дома", - говорится в сообщении.

В СК добавили, что ребенок, вероятно, проснулся ночью и вышел на улицу без одежды и обуви. Следователи начали проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.