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Трехлетний ребенок замерз насмерть на веранде дома в деревне в Красноярском крае

Сибирь
27 февраля, 11:52 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 27, февраля. /ТАСС

По данным следствия, мальчик, вероятно, проснулся ночью и вышел на улицу без одежды и обуви

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КРАСНОЯРСК, 27 февраля. /ТАСС/. Трехлетний ребенок замерз насмерть на крыльце дома в деревне Яга Ужурского района Красноярского края, после того как вышел ночью на улицу. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета (СК) по Красноярскому краю.

По данным синоптиков, температура воздуха ночью последние сутки в Ужурском районе опускается до 25-28 градусов ниже нуля.

"Около 05:00 (01:00 мск - прим. ТАСС) 26-летняя женщина обнаружила отсутствие дома трехлетнего сына. Вместе с сожителем и соседом они стали искать ребенка на улице. Следы вели к одному из соседских домов. Мальчика обнаружили без признаков жизни на веранде соседского дома", - говорится в сообщении.

В СК добавили, что ребенок, вероятно, проснулся ночью и вышел на улицу без одежды и обуви. Следователи начали проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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