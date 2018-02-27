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"КДВ Групп" построила тепличное хозяйство в Кемеровской области за 2,5 млрд рублей

Сибирь
27 февраля, 12:06 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 27, февраля. /ТАСС

Проект позволит увеличить обеспеченность региона овощами закрытого грунта на 26%

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КЕМЕРОВО, 27 февраля. /ТАСС/. Новое тепличное хозяйство - "КДВ Яшкинские теплицы" (принадлежит "КДВ Групп") - построено в Яшкинском районе Кемеровской области. Проект, инвестиции в который составили 2,5 млрд рублей, позволит увеличить обеспеченность региона овощами закрытого грунта на 26%, сообщили во вторник в пресс-службе областной администрации.

"Новое тепличное хозяйство сдано в Яшкинском районе. Общая площадь теплиц, которые находятся в селе Поломошном, составляет 9,8 га. На базе нового предприятия ежегодно планируется выращивать почти 7 тыс. тонн свежих овощей - огурцов, томатов и зелени. <…> Инвестиции в проект составили около 2,5 млрд рублей", - уточнили в пресс-службе.

На предприятии создано 80 рабочих мест, снабжать теплицы теплом и электроэнергией будут построенные электроподстанция и газовая котельная, также предусмотрен сбор талой воды и конденсата с крыши для полива. Овощи будут поставляться в собственную торговую сеть "КДВ Групп".

Как уточнили ТАСС в администрации, за счет нового хозяйства объем выращиваемых в регионе овощей закрытого грунта увеличится на 26%. В целом производство тепличных овощей на одного жителя региона увеличится с 7 до 10 кг. "С учетом наших климатических условий в год человеку требуется не менее 15 кг свежих овощей", - добавил собеседник агентства. В перспективе планируется увеличить площадь хозяйства, чтобы выращивать баклажаны, кабачки и клубнику.

Ранее сообщалось, что "КДВ Яшкинские теплицы" включены в перечень инвестиционных проектов Кемеровской области, которым предоставляется региональная господдержка. Льгота по налогу на имущество за 2018-2021 годы составит 194 млн рублей, по налогу на прибыль - 14 млн, бюджетный эффект для региона - 237 млн.

"КДВ групп" - один из крупнейших в РФ производителей кондитерской продукции и снеков, в него входят более 10 фабрик в различных регионах России, которые выпускают около 350 различных видов продукции под брендами "Кириешки", "Яшкино", "Бонди". Головной офис компании находится в Томске.

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