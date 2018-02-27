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"МРСК Сибири" не удалось оспорить решение УФАС о крупнейшем для компании штрафе в Кузбассе

Сибирь
27 февраля, 12:15 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 27, февраля. /ТАСС

Ведомство привлекло к ответственности филиал "МРСК Сибири" за нарушения на рынке передачи электроэнергии в сентябре 2017 года

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КЕМЕРОВО, 27 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд Кемеровской области признал законным решение регионального управления ФАС о штрафе в 32,4 млн рублей филиалу "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго-РЭС", который стал для энергосетевой компании крупнейшим в Кузбассе, передает корреспондент ТАСС с заседания суда во вторник.

Кемеровское УФАС привлекло к ответственности филиал "МРСК Сибири" за нарушения на рынке передачи электроэнергии в сентябре 2017 года. После этого компания обратилась в суд с заявлением об оспаривании постановления о назначении административного наказания.

"Суд решил - в удовлетворении заявленного требования отказать", - сказала судья Надежда Гатауллина.

В филиале "МРСК Сибири" ТАСС отметили, что компания не согласна с вынесенным решением суда первой инстанции и намерена обжаловать постановления УФАС в вышестоящих судебных инстанциях, так как считает его незаконным. "Имеются достаточные основания оспорить это решение, поскольку антимонопольный орган при рассмотрении административного дела дал неправильную квалификацию правонарушению и не принял во внимание все имеющиеся смягчающие обстоятельства, что в результате привело к наложению несоразмерно высокого штрафа", - добавили в компании.

 

История вопроса

 

Как сообщалось, энергосетевая компания была оштрафована на 32,4 млн рублей за нарушения на рынке передачи электроэнергии с мая 2015 года по сентябрь 2016 года абонентам региона - населению и юридическим лицам. УФАС возбудило административное дело после жалобы в ведомство гарантирующего поставщика "Кузбассэнергосбыт" (входит в группу "Мечел").

Было установлено, что "МРСК Сибири" не контролировала качество электроэнергии, не уведомляла своевременно о проблемах гарантирующего поставщика, скрывала нарушения, не содержала сети в надлежащем качестве и затягивала рассмотрение жалоб потребителей.

В феврале на пресс-конференции руководитель Кемеровского УФАС Наталья Кухарская сообщила, что в 2017 году из общей суммы штрафов в 62,5 млн рублей 55 млн рублей пришлось на филиал "МРСК Сибири", при этом годом ранее энергосетевую компанию привлекали к административной ответственности на 5 млн рублей. Штраф в 32,4 млн рублей стал "МРСК Сибири" самым крупным в Кузбассе.

"МРСК Сибири" - дочернее общество ПАО "Российские сети", осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей.

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