Строительство Восточного обхода Новосибирска планируют возобновить весной 2018 года

НОВОСИБИРСК, 27 февраля. /ТАСС/. Строительство Восточного обхода Новосибирска, которое было остановлено из-за финансовых проблем генподрядчика "Сибмост", может возобновиться в апреле-мае 2018 года. Об этом сообщил во вторник журналистам временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

"Лимиты финансирования на Восточный обход сохранены у Росавтодора, эти средства на порядок больше, чем было освоено "Сибмостом" в 2017 году, когда они столкнулись с финансовыми сложностями. [Полученная от инвесторов информация] позволяет надеяться, что полномасштабный объем работ будет развернут в апреле-мае этого года, и мы увидим активное возобновление [реализации проекта] Восточного обхода. Первый этап должен быть сдан в 2019 году", - сказал Травников.

По его словам, финансовое положение "Сибмоста" улучшается, что позволит выполнить ему работы по контрактам. "Ситуация поменялась в лучшую сторону, на сегодняшний день можно заявлять, что "Сибмост" сможет выполнить все контрактные обязательства перед заказчиками, в первую очередь, Федеральным дорожным агентством и Министерством транспорта Новосибирской области. Разработана реальная программа оздоровления, у "Сибмоста" появились надежные акционеры, инвесторы. Думаю, в ближайший месяц-два мы увидим реальное восстановление работоспособности предприятия", - отметил врио губернатора.

Осенью 2017 года компанию "Сибмост" приобрело "Объединенное мостостроительное предприятие", принадлежащее АФК "Система" и Сбербанку.

Восточный обход Новосибирска должен соединить Северный обход с федеральной трассой М-52 "Чуйский тракт". Дорога протяженностью 80 километров призвана разгрузить южный и восточный въезды в Новосибирск. Строительство первого 20-километрового участка, от трассы Новосибирск - Ленинск - Кузнецкий до автодороги Академгородок - Кольцово, было начато в 2013 году. Сдача участка в эксплуатацию была назначена на 2016 год, стоимость оценивалась в 10,3 млрд рублей.

"Сибмост" занимался строительством третьего моста через Обь стоимостью 14,8 млрд рублей в качестве генподрядчика. Компания пыталась взыскать с властей Новосибирска 2,5 млрд рублей убытков, которые возникли из-за несвоевременного предоставления участков под строительство, но арбитраж отказал ей. Летом 2016 года субподрядчик "Сибмоста" потребовал его банкротства, в дело вступили Сбербанк, банк "Акцепт", Экспобанк, Федеральная налоговая служба. В 2017 году были признаны банкротами совладельцы компании Владислав и Альберт Кошкины.