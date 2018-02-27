В Бурятии сократили пенсии госслужащим, сэкономленные деньги направят многодетным семьям

УЛАН-УДЭ, 27 февраля. /ТАСС/. Депутаты Народного Хурала (парламента) Бурятии приняли во вторник так называемый закон о сокращении доплат к пенсиям госслужащих, в том числе главы Бурятии и региональных парламентариев. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Заксобрания.

"Парламентарии приняли закон Республики Бурятия "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Бурятия". Речь идет об изменении размеров ежемесячных доплат к страховой пенсии отдельным категориям граждан. Таким образом, размер доплат к пенсии главы республики уменьшится наполовину, для депутатов Народного Хурала - на 30%, государственным служащим - на 10%", - сообщили в пресс-службе.

В Народном Хурале уточнили, что ежемесячная экономия составит 1,76 млн рублей. "Высвобожденные деньги будут направлены на единовременные денежные выплаты многодетным семьям для приобретения жилья. Речь идет о нуждающихся в улучшении жилищных условий семьях, имеющих шесть и более несовершеннолетних детей (в том числе усыновленных)", - уточнили в пресс-службе, добавив, что таких семей в регионе порядка 235.