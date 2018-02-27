Власти Забайкалья рассчитывают к 2030 году удвоить поголовье овец в регионе

ЧИТА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Власти Забайкальского края рассчитывают к 2030 году увеличить поголовье овец в регионе в два раза - до одного миллиона, сообщила во вторник ТАСС губернатор Наталья Жданова.

Животноводство традиционно является основной отраслью в сельском хозяйстве Забайкалья. Скот в регионе разводят, прежде всего, для получения шерсти, хотя в последние годы началось также развитие мясного и молочного производств. На Забайкалье приходится 50% баранины и 70% овечьей шерсти, производимых на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе.

"Основным сдерживающим фактором роста поголовья является засуха последних трех лет. Хозяйства не могут заготовить корма в нужном объеме, в связи с этим они оставляют лишь то поголовье, которое могут прокормить. Для увеличения кормовой базы Минсельхоз края ведет работу по увеличению площадей кормовых культур. Мы от своих планов по доведению поголовья овец до одного миллиона не отказываемся, будем делать все возможное, чтобы данный показатель был выполнен к 2030 году", - сказала губернатор.

По данным на 1 января 2018 года, поголовье овец в Забайкалье за прошлый год увеличилось на 2,3%. Как уточнили в региональном Минсельхозе, численность овец и коз превысила 494 тысячи голов.

"Этому способствует господдержка, оказываемая сельхозтоваропроизводителям. Так, ставки содержания маточного поголовья овец в товарных хозяйствах в 2017 году выросли практически в два раза в сравнении с предыдущим годом, увеличились ставки на содержание племенного маточного поголовья в племхозяйствах. В 2018 году планируется возобновить субсидирование в приобретении племенных животных, в частности, овец", - отметила губернатор.

По мнению главы региона, такая поддержка позволит в 2018 году продолжить тенденцию к увеличению поголовья. "Говорить о резком увеличении не стоит, так как животноводство - достаточно трудоемкий и длительный процесс", - сказала Жданова.