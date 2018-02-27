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Томская область собрала и передала Монголии учебники для изучающих русский язык

Сибирь
27 февраля, 12:44 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 27, февраля. /ТАСС

Партия учебников передана студентам из Монголии, обучающимся в Томском государственном и Томском политехническом университетах

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ТОМСК, 27 февраля. /ТАСС/. Более 2,5 тыс. учебников русского языка и литературы для жителей Монголии передал во вторник вице-губернатор Томской области Сергей Ильиных монгольским студентам.

Церемония передачи учебников состоялась в Доме приемов Томской области. Учебники переданы студентам из Монголии, обучающимся в Томском государственном и Томском политехническом университетах.

"В томских вузах сейчас обучаются студенты из 67 стран мира, в том числе и Монголии. Таких ребят из Монголии в наших университетах обучается на сегодняшний день 80... Более 2,5 тысячи учебников… (будет отправлено) в Монголию", - сказал журналистам Ильиных перед церемонией вручения.

В администрации региона ТАСС уточнили, что в ноябре 2017 года глава аймака (административная единица в Монголии) Увс Дайвийням Батсайхан направил письмо губернатору Томской области Сергею Жвачкину, в котором попросил его помочь жителям аймака с учебниками русского языка. Получив письмо от монгольского коллеги, Жвачкин поручил областному департаменту общего образования организовать сбор учебников для монгольского центра.

Как рассказала агентству начальник областного департамента образования Ирина Грабцевич, учебники буду отправлены в Монголию в скором времени, после оформления всех необходимых документов.

Ранее сообщалось, Томск - третий город в стране с большой долей иностранных студентов. В Томском политехническом университете, где работает единственная в Томске кафедра русского языка как иностранного, регулярно проводятся курсы повышения квалификации для преподавателей русского языка как иностранного. Ежегодно там проходят обучение учителя русского языка из Вьетнама, Пакистана, Китая, Индии и других стран.

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