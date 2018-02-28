В Кузбассе возбудили дело о нарушении требований безопасности после ДТП с автобусом

КЕМЕРОВО, 28 февраля. /ТАСС/. Правоохранительные органы возбудили второе уголовное дело, по статье о нарушении требований безопасности при оказании услуг, после ДТП с участием автобуса и фуры в Кузбассе в ночь на 23 февраля, в результате которого погибли шесть человек. Об этом сообщили в среду в пресс-службе управления Следственного комитета по Кемеровской области.

Региональное управление МВД ранее возбудило уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

"Следственными органами Следственного комитета (СК) РФ по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", - говорится в сообщении.

В областном управлении СК уточнили, что сотрудники ведомства изучат документы, касающиеся технического состояния автобуса, подтверждающие, что водитель действительно был трудоустроен у индивидуального предпринимателя, которому принадлежал автобус, а также, что он действовал на основании заказа - наряда на предоставление транспортного средства для перевозки пассажиров. "Будет допрошен индивидуальный предприниматель, сотрудники, осуществляющие техническое обслуживание автобуса", - добавили в СК.

ДТП произошло в ночь с 22 на 23 февраля на федеральной трассе "Сибирь" в Чебулинском районе Кемеровской области. Автобус, перевозивший туристов из Красноярска на базу отдыха в туристический поселок Шерегеш, столкнулся с грузовиком. Погибли шесть человек в возрасте от 20 до 46 лет: четыре женщины и двое мужчин, среди которых 46-летний водитель фуры. Также, по уточненной информации управления МВД, 15 человек получили травмы различной степени тяжести. Двое из них находятся в больнице в Кемерово, остальных доставили в Красноярск.

Водителю автобуса предъявили обвинение, во вторник суд арестовал его на два месяца. Обвиняемый полностью признал свою вину. По версии следствия, водитель автобуса не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, допустил занос задней части автобуса на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком Volvo. От удара оба транспортных средства съехали в кювет.