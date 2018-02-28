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Новосибирская область недополучает в год 500 млн рублей налогов от теневой аренды жилья

Сибирь
28 февраля, 12:22 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 28, февраля. /ТАСС

По данным УФНС, в 2017 году в регионе задекларировали доход от сдачи недвижимости в аренду или по договору найма четыре тысячи человек

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 28 февраля. /ТАСС/. Бюджет Новосибирской области ежегодно недополучает около 500 млн рублей налогов на доходы физических лиц от нелегальной аренды жилья, сообщила в среду в пресс-центре ТАСС в Новосибирске начальник отдела управления Федеральной налоговой службы (УФНС) по Новосибирской области Ирина Демиденко.

"У нас это достаточно проблемное направление с точки зрения легализации этих доходов, но, тем не менее, мы по этому направлению ежегодно работаем и стараемся расширять свои источники получения информации <...> Различными вариантами просчитывая потери бюджета по данному направлению, мы всегда насчитываем сумму, близкую к половине миллиарда, то есть 500 млн рублей бюджет недополучает по данному доходному источнику", - сказала она.

По данным УФНС, в 2017 году в Новосибирской области задекларировали доход от сдачи недвижимости в аренду или по договору найма 4 тысячи человек, сумма налога составила 33,4 млн рублей.

Чтобы выявить теневых арендаторов, сотрудники УФНС запрашивают данные в Росреестре, где фиксируются долгосрочные договоры аренды недвижимости. Этим путем уже удалось дополнительно взыскать около 20,4 млн рублей налогов. Кроме того, ведомство заключило договоры с правительством Новосибирской области, мэрией и финансовым управлением Министерства обороны РФ в регионе, эти структуры предоставляют в налоговую службу договоры аренды, которые военнослужащие и сотрудники муниципальных учреждений подают для получения компенсации за непредоставленное жилье.

"Мы заключили соглашения с несколькими ресурсоснабжающими организациями. Осуществляя поквартирный обход по неплательщикам коммунальных платежей, они устанавливают случаи, когда в квартире проживает не собственник, а арендатор. Такую информацию мы от этих организаций тоже получаем", - сказала Демиденко. Она добавила, что эти меры пока не принесли значительного результата.

По данным и. о. руководителя УФНС РФ по Новосибирской области Татьяны Щербань, в 2017 году в регионе в консолидированный бюджет РФ было собрано 172,8 млрд рублей налогов (на 9,3% больше, чем в 2016 году). Около 70%, или 122,8 млрд рублей, поступило в бюджет региона.

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