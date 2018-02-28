Байкальские регионы наладят взаимодействие в вопросах преподавания бурятского языка

ИРКУТСК, 28 февраля. /ТАСС/. Власти трех Байкальских регионов - Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края - подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве в вопросах преподавания бурятского языка и литературы, сообщили в среду в пресс-службе правительства Иркутской области.

По данным региональных властей, в Иркутской области бурятский язык как предмет включен в образовательные программы 54 общеобразовательных организаций в семи муниципалитетах. Его изучают более 3,6 тысячи школьников. Около 1,5 тысячи ребят посещают факультативные занятия, которые проводятся в 30 школах.

"Документ предполагает создание единого образовательного пространства в области преподавания бурятского языка и литературы", - говорится в сообщении. Подписи под ним поставили главы министерств образования каждого из трех регионов.

Соглашение подразумевает, что регионы будут вести совместную работу по созданию и совершенствованию условий для изучения бурятского языка и культуры, при необходимости увеличивать число образовательных организаций, классов и групп, где его преподают. "Соглашение также предусматривает взаимодействие в вопросах обеспечения и разработки оригинальных учебников и учебно-методической литературы, подготовки и переподготовки педагогов, обмен опытом, совместную организацию и проведение мероприятий", - отметили в пресс-службе.

Как сообщила ТАСС руководитель бурятского филологического отделения факультета филологии Иркутского госуниверситета (ИГУ) Елена Шаракшинова, преподаватели родного языка ожидают, что будут разработаны и утверждены единые для трех регионов программы и учебники для его изучения. "Прежде всего хотелось бы уровнять количество часов преподавания родного языка. Если в общеобразовательных школах Бурятии сейчас на его изучение выделяется пять часов в неделю, то в Иркутской области - три часа, а в отдельных районах и вовсе один, и тот факультативом. Говорить о каком-либо сохранении языка и культуры в этом случае, конечно, сложно", - сказала она.

По словам Шаракшиновой, число носителей бурятского языка на территории Восточной Сибири сокращается с каждым годом, а уровень языкового знания сужается до бытового - "отсутствуют публичный и научный стили", что делает вопрос сохранения национального языка очень острым.