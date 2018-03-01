Первую лофт-площадку для творчества представили в Чите на 10-летие Забайкальского края

ЧИТА, 1 марта. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Проект первой многофункциональной лофт-площадки для творчества молодежи, которая откроется в Чите этим летом, представили в четверг, в день десятилетия образования Забайкальского края, передает корреспондент ТАСС.

"Мы несколько лет вынашивали идею создания в Чите многофункциональной площадки для развития творчества молодежи и проведения различных мероприятий. И вот, наконец, сегодня мы презентуем наш проект, а уже этим летом на площадке должны появиться первые объекты", - рассказал один из инициаторов создания площадки, путешественник Кирилл Чеузов.

Лофт-площадка общей площадью 850 квадратных метров разместится в центре Читы, на территории краевой филармонии. "Площадка будет постоянно развиваться, на ней будут появляться новые объекты, - сказала корр. ТАСС директор филармонии Юлия Еренкова. - На первом этапе мы сделаем здесь ландшафтный дизайн, разобьем территорию на тематические зоны".

По ее словам, на площадке будут работать кинотеатр под открытым небом и танцевальная площадка, появятся сцена для выступления музыкантов, фотозона и место для выставок. Зимой здесь зальют каток, установят горки. "Со временем на площадке появятся скамейки, качели, беседки. Студенты- сварщики уже предложили свой дизайн скамеек на музыкальные темы, а несколько молодых ребят готовы сделать скульптурные композиции", - добавила Еренкова.

Забайкальский край образован 1 марта 2008 года после слияния двух регионов - Агинского Бурятского автономного округа и Читинской области. Решение об этом было принято абсолютным большинством жителей двух территорий на референдуме 11 марта 2007 года. В четверг в регионе начались праздничные мероприятия, но главные торжества пройдут 5 марта, когда губернатор Наталья Жданова поздравит забайкальцев с юбилеем и вручит краевые награды.