Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.03:
$ 56.43
€ 68.88
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Первую лофт-площадку для творчества представили в Чите на 10-летие Забайкальского края

Сибирь
1 марта, 12:35 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов

Сообщается, что летом на площадке должны появиться первые объекты

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧИТА, 1 марта. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Проект первой многофункциональной лофт-площадки для творчества молодежи, которая откроется в Чите этим летом, представили в четверг, в день десятилетия образования Забайкальского края, передает корреспондент ТАСС.

"Мы несколько лет вынашивали идею создания в Чите многофункциональной площадки для развития творчества молодежи и проведения различных мероприятий. И вот, наконец, сегодня мы презентуем наш проект, а уже этим летом на площадке должны появиться первые объекты", - рассказал один из инициаторов создания площадки, путешественник Кирилл Чеузов.

Лофт-площадка общей площадью 850 квадратных метров разместится в центре Читы, на территории краевой филармонии. "Площадка будет постоянно развиваться, на ней будут появляться новые объекты, - сказала корр. ТАСС директор филармонии Юлия Еренкова. - На первом этапе мы сделаем здесь ландшафтный дизайн, разобьем территорию на тематические зоны".

По ее словам, на площадке будут работать кинотеатр под открытым небом и танцевальная площадка, появятся сцена для выступления музыкантов, фотозона и место для выставок. Зимой здесь зальют каток, установят горки. "Со временем на площадке появятся скамейки, качели, беседки. Студенты- сварщики уже предложили свой дизайн скамеек на музыкальные темы, а несколько молодых ребят готовы сделать скульптурные композиции", - добавила Еренкова.

Забайкальский край образован 1 марта 2008 года после слияния двух регионов - Агинского Бурятского автономного округа и Читинской области. Решение об этом было принято абсолютным большинством жителей двух территорий на референдуме 11 марта 2007 года. В четверг в регионе начались праздничные мероприятия, но главные торжества пройдут 5 марта, когда губернатор Наталья Жданова поздравит забайкальцев с юбилеем и вручит краевые награды.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Забайкальский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Фигуристка Боброва продаст подаренный ей за серебро ОИ автомобиль ради благотворительности
2
"Нафтогаз" утверждает, что пока не получал от "Газпрома" возврата предоплаты за газ
3
Лукашенко грозит РФ ответными мерами на ограничения поставок белорусского продовольствия
4
Путин и Медведев чествовали олимпийских призеров, вручив им ордена и ключи от автомобилей
5
Как проходило послание Владимира Путина Федеральному собранию РФ
6
Шувалов предложил ФНС рассмотреть возможность ввести платные допуслуги населению
7
Послание президента России Федеральному собранию в цифрах и фактах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама