Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.03:
$ 56.43
€ 68.88
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Внешэкономбанк: интервенции и экспорт могли бы поддержать цены на зерно в Сибири

Сибирь
1 марта, 13:38 UTC+3 БЕЛОКУРИХА БЕЛОКУРИХА 1, марта. /ТАСС

Цены падают в силу больших остатков зерна, которые растут и являются рекордными, сказал главный экономист банка Андрей Клепач

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Виталий Тимкив/ТАСС

БЕЛОКУРИХА, 1 марта. /ТАСС/. Зерновые интервенции и господдержка экспорта могли бы решить проблему низких цен на зерно в Сибири, считает главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач.

"Цены на зерно падают в силу большого урожая, больших остатков зерна, которые растут и в общем-то являются рекордными. В случае, если урожай этого года будет неплохим, остатки вырастут еще больше, цены могут снизиться", - сказал он журналистам в рамках XI Зимней зерновой конференции.

"Выход простой: в первую очередь - поддержка экспорта, он вырос, но все-таки Сибирский регион, Алтайский край, Омск, Новосибирск не относятся к крупным экспортерам", - добавил экономист.

По его словам, экспорт сдержит снижение внутренних цен на зерно и поддержит доходы агропромышленного сектора. Другой мерой сдерживания сокращения цен могли бы стать зерновые интервенции, считает Клепач.

Валовый сбор зерна в РФ с 2000 по 2017 год удвоился и достиг в 2017 году 134 млн тонн, сказал на конференции замдиректора департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза РФ Дмитрий Федюшин.

Организаторы XI Зимней зерновой конференции - правительство Алтайского края, Союз зернопереработчиков Алтая, Институт конъюнктуры аграрного рынка и крупные аграрные компании ("ПроЗерно", "Алтайские мельницы"). Мероприятие проводится при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Алтайский край Новосибирская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Фигуристка Боброва продаст подаренный ей за серебро ОИ автомобиль ради благотворительности
2
"Нафтогаз" утверждает, что пока не получал от "Газпрома" возврата предоплаты за газ
3
Лукашенко грозит РФ ответными мерами на ограничения поставок белорусского продовольствия
4
Путин и Медведев чествовали олимпийских призеров, вручив им ордена и ключи от автомобилей
5
Как проходило послание Владимира Путина Федеральному собранию РФ
6
Шувалов предложил ФНС рассмотреть возможность ввести платные допуслуги населению
7
Послание президента России Федеральному собранию в цифрах и фактах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама