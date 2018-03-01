Внешэкономбанк: интервенции и экспорт могли бы поддержать цены на зерно в Сибири

БЕЛОКУРИХА, 1 марта. /ТАСС/. Зерновые интервенции и господдержка экспорта могли бы решить проблему низких цен на зерно в Сибири, считает главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач.

"Цены на зерно падают в силу большого урожая, больших остатков зерна, которые растут и в общем-то являются рекордными. В случае, если урожай этого года будет неплохим, остатки вырастут еще больше, цены могут снизиться", - сказал он журналистам в рамках XI Зимней зерновой конференции.

"Выход простой: в первую очередь - поддержка экспорта, он вырос, но все-таки Сибирский регион, Алтайский край, Омск, Новосибирск не относятся к крупным экспортерам", - добавил экономист.

По его словам, экспорт сдержит снижение внутренних цен на зерно и поддержит доходы агропромышленного сектора. Другой мерой сдерживания сокращения цен могли бы стать зерновые интервенции, считает Клепач.

Валовый сбор зерна в РФ с 2000 по 2017 год удвоился и достиг в 2017 году 134 млн тонн, сказал на конференции замдиректора департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза РФ Дмитрий Федюшин.

Организаторы XI Зимней зерновой конференции - правительство Алтайского края, Союз зернопереработчиков Алтая, Институт конъюнктуры аграрного рынка и крупные аграрные компании ("ПроЗерно", "Алтайские мельницы"). Мероприятие проводится при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ.