В предгорьях Алтая намерены создать уникальный геологический парк

БЕЛОКУРИХА /Алтайский край/, 2 марта. /ТАСС/. Геопарк с рабочим названием "Фас Алтая", куда войдут уникальные геологические объекты, намерены создать в предгорной зоне Алтайского края. В этом году будет начата паспортизация геологических объектов, в перспективе планируется получить для геопарка статус объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщил в пятницу журналистам в рамках первого заседания по реализации проекта заместитель гендиректора компании-инициатора проекта "Курорт Белокуриха" Олег Акимов.

Геопарк - имеющая особый охраняемый статус территория, где наглядно раскрывается геологическая история Земли, формирование ландшафтов, образование пород и месторождений полезных ископаемых, сохранились ископаемые останки доисторических животных.

"Мы будем помогать финансово, другими ресурсами. Изучив документы ЮНЕСКО , мы понимаем, что нужно сделать паспортизацию объектов, придать региональный статус геопарку - по требованиям ЮНЕСКО парк должен носить его не менее года, сделать научные публикации - всего пять этапов. Первый этап мы планируем пройти в этом году - это паспортизаця геологических объектов: экспедиции начнутся в мае. Отчет именно о геологических ресурсах мы сможем предоставить через год - это будет основа всего", - сказал Акимов, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Отчет о геологических объектах будет предоставлен правительству региона, уже направлено обращение с просьбой о поддержке губернатору региона Александру Карлину. Для создания и изучения проекта привлекаются ученые Алтайского Государственного университета, Русское географическое общество.

"Мы заинтересованы в новых направлениях кластера "Белокуриха", это откроет новую эпоху его изучения, всего края, всего большого Алтая. Это повлечет создание геологических музеев , для туризма это будет иметь глобальное значение - мы привлечем новых туристов на геологические турмаршруты, это может быть и семейный и научный туризм, школьный - для тех, кто хочет понять, как создавалась наша земля, эта территория", - рассказал Акимов.

Перспективы геопарка

Как рассказала старший научный сотрудник Института водных и экологических проблем СО РАН Софья Платонова, потенциально в зону геопарка могут войти объекты туркластера "Белокуриха", и прилегающих предгорных районов - Алтайского, Солонешенского. К примеру, это рудник с ртутными месторождениями и интересными минеральными объектами, Денисова пещера и каскад водопадов на реке Шинок, освоенный с точки зрения туриста, но геологическая составляющая может усилить его привлекательность. Идея - показать геологические процессы всем заинтересованным людям.

"Граница гор и Западно-Сибирской равнины - отражение глобальных процессов движения литосферных плит, здесь огромная "алтайская страна" получает границу, в этом районе проявляются характерные геологические процессы настоящего и прошлого, которые могут рассказать о значительной части истории этой территории", - пояснила Платонова.

Она сказала, что процесс создания геопарка может занять около семи - к примеру в соседней Республике Алтай, он занял именно столько. Технически в соседнем регионе геопарк регионального значения оформлен, но там только начали работу над получением международного статуса для территории. Представитель СО РАН отметила, что в законодательной базе РФ механизмов создания геопарка нет - есть мировой опыт, подходы, но от того, что они законодательно не закреплены, возникают проблемы с управлением, охранным статусом территории.

По словам члена комиссии по развитию туризма Русского географического общества (РГО), ведущего научного сотрудника Института географии РАН Юрия Баденкова, который занимается проблемами развития горных территорий, комиссия следит, как идет процесс развития туризма на Алтае. Он отметил, что создание геопарка перспективно для туризма и науки - предполагается, что в сентябре 2018 года состоится выездное заседание комиссии РГО и ее представители смогут оценить работу по созданию парка.