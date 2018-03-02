Роструд: реальныe долги по зарплате в Иркутской области почти в восемь раз выше статистики

ИРКУТСК, 2 марта. /ТАСС/. Задолженность предприятий Иркутской области по выплате заработной платы, по оценке Роструда, почти в восемь раз выше официальных статистических данных и составляет около 179 млн рублей, сообщил в пятницу на совещании в Иркутске замглавы Роструда Иван Шкловец.

"Реальная задолженность по зарплате в Иркутской области, по нашим оценкам, почти в восемь раз выше, чем по оценкам Росстата, который оценивает ее в 23 млн рублей, и составляет около 179 млн рублей", - сказал он.

По словам замглавы ведомства, в федеральный реестр должников входят порядка 14 предприятий из Иркутской области, ряд из них находятся в состоянии банкротства. Шкловец призвал региональных властей уделить этому вопросу пристальное внимание.

Ранее сообщалось, что вопрос задолженности по заработной плате на встрече с президентом Владимиром Путиным затронул губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Глава региона сообщил, что этого показатель "снизили в шесть раз - со 170 до 23 миллионов [рублей]", не допустив при этом задолженности по бюджету.