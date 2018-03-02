Власти Бурятии обещают усилить сельское здравоохранение в республике в 2018 году

УЛАН-УДЭ, 2 марта. /ТАСС/. Развитие здравоохранения в селах Бурятии станет приоритетным направлением в работе Минздрава республики в 2018 году. Об этом сообщил в пятницу журналистам министр здравоохранения республики Дамбинима Самбуев.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в четверг заявил, что нужно обеспечить шаговую доступность первичного звена здравоохранения. Глава государства отметил, что в течение 2018-2020 годов необходимо открыть в населенных пунктах с численностью от 100 до 2 тыс. человек фельдшерско-акушерские и врачебные амбулаторные пункты, а для населенных пунктов, где проживают менее ста человек, организовать мобильные медицинские комплексы, автомобили с повышенной проходимостью с диагностическим оборудованием.

"По специализированной медицинской помощи мы достаточно оснастились на данном этапе, поэтому мы приняли решение - весь 2018 год будем заниматься сельским здравоохранением. Работа будет направлена на подъем данного направления, ремонт и строительство фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), реанимацию на селе коечного фонда, в том числе для сестринского ухода и паллиативной медпомощи", - сказал Самбуев.

Он отметил, что и 2017 год был удачный в плане материально-технического обеспечения, было построено 11 ФАПов и одна врачебная амбулатория на общую сумму 70,4 млн рублей. "В 2018 году запланировано 7 ФАПов и врачебных амбулаторий", - добавил Самбуев. На эти цели из регионального бюджета выделено около 81 млн рублей.

На сегодня, по словам министра, в Бурятии насчитывается 332 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, 48 из них требуют обновления зданий. "Еще одна проблема - нехватка фельдшеров в ФАПах. Этим тоже сейчас будем заниматься в рамках программы "Земский фельдшер", - сказал министр здравоохранения Бурятии.