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В Хакасии запущен новый горнолыжный комплекс

Сибирь
5 марта, 15:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, марта. /ТАСС

Объем инвестиций в создание объекта не уточняется

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МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Новый горнолыжный комплекс открылся в поселке Черемушки в Хакасии. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба республиканского правительства.

"Глава Хакасии (Виктор Зимин, - ТАСС) принял участие в торжественном открытии горнолыжного комплекса "Черемуховый лог". Объект построен в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве, которое подписано и действует между правительством Хакасии и компанией "РусГидро", - говорится в сообщении.

В пресс-службе правительства не уточнили объем инвестиций в создание комплекса. "Комплекс построен в рамках соглашения компании и республики, в рамках него "РусГидро" инвестирует в социальных проектов", - отметил собеседник агентства. Строительство комплекса началось в 2015 году.

Горнолыжный комплекс состоит из двух трасс протяженностью 600 метров и 1 километр. Также он оснащен канатно-кресельной дорогой с пропускной способностью 1 440 человек в час и бугельным подъемником для любителей сноутюба.

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