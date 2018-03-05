Алтайские предприятия ОПК восполнят снижение оборонзаказа выпуском гражданской продукцией

БАРНАУЛ, 5 марта. /ТАСС/. Предприятия Алтайского края, ориентированные на производство продукции для оборонно-промышленного комплекса (ОПК), будут восполнять снижение гособоронзаказа, которое началось с 2016 года, выпуском гражданской продукции. Об этом сообщил в понедельник журналистам зампредседателя правительства края Виктор Мещеряков.

По его словам, правительством РФ поставлена задача перевести заводы ОПК до 2025 года на выпуск не менее 50% продукции гражданского направления.

"По гособоронзаказу <...> с 2016 года пошло снижение. Все, что относилось к нашим заводам, которые выпускали продукцию спецназначения, мы выполнили. Даже если будет снижаться гособоронзаказ, то мы это восполним другой продукцией. 2015 год - 70% спецпродукции было в производстве наших заводов, прошлый год - 54%, остальное - гражданская продукция", - сказал Мещеряков.

По словам зампредседателя правительства края, до принятия следующей доктрины перевооружения в 2020 году объем спецпродукции для ОПК будет выпускаться в пределах от 51-52%, а остальную часть производства предполагается переориентировать на гражданскую продукцию. В Алтайском крае эту проблему практически решили завод РОТОР, Станкостроительный завод, Бийский олеумный завод, завод "Геофизика" - они уже работают в этих параметрах, недостаток гособоронзаказа перекрывают гражданской продукцией.

Более сложная ситуация у таких предприятий, как филиал "Уралвагонзавода" в Рубцовске, бийского "Сибприбормаша", поскольку они ориентированы на производство специзделий.