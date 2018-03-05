Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.03:
$ 57.1
€ 70.17
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Алтайские предприятия ОПК восполнят снижение оборонзаказа выпуском гражданской продукцией

Сибирь
5 марта, 16:20 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 5, марта. /ТАСС

По данным правительства края, до принятия следующей доктрины перевооружения в 2020 году объем спецпродукции для ОПК будет выпускаться в регионе в пределах от 51-52%

Поделиться
Материал из 1 страницы

БАРНАУЛ, 5 марта. /ТАСС/. Предприятия Алтайского края, ориентированные на производство продукции для оборонно-промышленного комплекса (ОПК), будут восполнять снижение гособоронзаказа, которое началось с 2016 года, выпуском гражданской продукции. Об этом сообщил в понедельник журналистам зампредседателя правительства края Виктор Мещеряков.

По его словам, правительством РФ поставлена задача перевести заводы ОПК до 2025 года на выпуск не менее 50% продукции гражданского направления.

"По гособоронзаказу <...> с 2016 года пошло снижение. Все, что относилось к нашим заводам, которые выпускали продукцию спецназначения, мы выполнили. Даже если будет снижаться гособоронзаказ, то мы это восполним другой продукцией. 2015 год - 70% спецпродукции было в производстве наших заводов, прошлый год - 54%, остальное - гражданская продукция", - сказал Мещеряков.

По словам зампредседателя правительства края, до принятия следующей доктрины перевооружения в 2020 году объем спецпродукции для ОПК будет выпускаться в пределах от 51-52%, а остальную часть производства предполагается переориентировать на гражданскую продукцию. В Алтайском крае эту проблему практически решили завод РОТОР, Станкостроительный завод, Бийский олеумный завод, завод "Геофизика" - они уже работают в этих параметрах, недостаток гособоронзаказа перекрывают гражданской продукцией.

Более сложная ситуация у таких предприятий, как филиал "Уралвагонзавода" в Рубцовске, бийского "Сибприбормаша", поскольку они ориентированы на производство специзделий.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Алтайский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Налоговая служба Швейцарии сообщила об 11 счетах Грудинина, в том числе в золоте
2
Клименко: интернет-инфраструктура РФ способна работать независимо от Запада
3
Трамп и Мэй назвали недавние заявления РФ о ядерном оружии безответственными
4
"Газпром" направил "Нафтогазу" уведомление о начале расторжения контрактов в суде
5
"Нафтогаз": Украина закупает газ в Европе на 34% дороже стоимости российского
6
ЦИК не может "жестко требовать" отстранить Грудинина от выборов
7
В Донбассе обстреляли автомобиль с депутатом Госдумы Журавлевым
Темы дня
Новости партнеров
Реклама