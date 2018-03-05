На Алтае осудили бывшего депутата условно за махинации с землей на 123 млн рублей

БАРНАУЛ, 5 марта. /ТАСС/. Бывший депутат Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) признан виновным в незаконной реализации объектов недвижимости. Доход от незаконных сделок составил 123 млн рублей, сообщили в понедельник в пресс-службе СУ СК по региону.

"Бывший депутат АКЗС Алексей Кушнарев признан виновным в предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. От незаконной предпринимательской деятельности Кушнарев получил более 123 миллионов рублей. Суд назначил 3,3 года лишения свободы условно с выплатой штрафа в 50 тысяч рублей, частично удовлетворен гражданский иск прокурора на 109 млн рублей в пользу государства", - говорится в сообщении ведомства.

Установлено, что Кушнарев, желая создать себе положительный имидж как депутата, не связанного с бизнесом, при этом фактически являясь распорядителем недвижимого имущества, решил незаконно продать объекты от имени подконтрольных и подотчетных ему лиц. С августа 2012 по июль 2016 года без госрегистрации в налоговой службе он реализовал по договорам купли-продажи 142 объекта недвижимости - земельных участков и жилых домов в поселке Лесной города Барнаула.

Как отмечают в СК, несмотря на активную защитную позицию обвиняемого, следователи смогли собрать достаточные доказательства, свидетельствующие о том, что бывший депутат совершил преступления экономической направленности.