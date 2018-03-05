Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.03:
$ 57.1
€ 70.17
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Инвестиции в модернизацию кемеровского "Азота" составят 27 млрд руб. за шесть лет

Сибирь
5 марта, 16:41 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 5, марта. /ТАСС

Программу техперевооружения планируется финансировать за счет средств самого предприятия

Поделиться
Материал из 1 страницы

КЕМЕРОВО, 5 марта. /ТАСС/. Инвестиции в развитие и техническое перевооружение завода "Азот" в Кемерово (входит в "СДС-Азот") составят 27 млрд рублей, их планируется вложить за 6 лет, сообщил журналистам собственник холдинга "СДС-Азот" Роман Троценко, который владеет компанией через НПО "Альтаир".

"Программа, которую мы утвердили на "Азоте" - программа техперевооружения, восстановления производств, приобретения нового оборудования - была рассчитана оригинально на шесть лет, 27 млрд рублей в общей сложности будет вложено", - сказал он. Как уточнил гендиректор Кемеровского акционерного общества "Азот" Игорь Безух, "в этом году будет вложено 6 млрд рублей из 27 млрд". "Это будет первым этапом в рамках этой большой инвестиционной программы", - пояснил он.

Троценко отметил, что программу планируется финансировать за счет средств самого предприятия. По словам Безуха, модернизация предприятия позволит, в частности увеличить выпуск аммиачной селитры в 1,6 раза за счет строительства трех цехов по ее производству. По данным сайта компании, выпуск аммиачной селитры в 2017 году составил 1 млн 50,8 тыс. тонн, в настоящее время работает один цех.

Как рассказал Безух, в этом году 6 млрд инвестиций будут направлены на строительство цеха азотной кислоты и цеха водорода. В 2017 году вложения составили 3 млрд рублей. Помимо инвестпрограммы в этом году на капремонты планируется направить 3 млрд рублей.

Кемеровский завод "Азот" входит в пятерку крупнейших производителей азотных удобрений в России, основной поставщик аммиачной селитры промышленного применения горнодобывающим предприятиям Сибири и Дальнего Востока с долей рынка в регионе около 85%. Также предприятие производит одну треть от общего объема капролактама в России и обеспечивает 50% его экспорта. По данным Безуха, в 2017 году завод сработал с прибылью 8 млрд рублей, ее планируется направить в развитие предприятия. "Мы планируем в этом году отработать не менее эффективно", - отметил он.

С декабря 2011 года "Азот" находился под управлением "Сибирского делового союза" (СДС), в июне 2016 года компания сообщила о продаже части акций "Азота" корпорации Aeon Corporation, совладельцу "Новапорта" Роману Троценко.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кемеровская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Налоговая служба Швейцарии сообщила об 11 счетах Грудинина, в том числе в золоте
2
Клименко: интернет-инфраструктура РФ способна работать независимо от Запада
3
Трамп и Мэй назвали недавние заявления РФ о ядерном оружии безответственными
4
"Газпром" направил "Нафтогазу" уведомление о начале расторжения контрактов в суде
5
"Нафтогаз": Украина закупает газ в Европе на 34% дороже стоимости российского
6
ЦИК не может "жестко требовать" отстранить Грудинина от выборов
7
В Донбассе обстреляли автомобиль с депутатом Госдумы Журавлевым
Темы дня
Новости партнеров
Реклама