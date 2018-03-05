Инвестиции в модернизацию кемеровского "Азота" составят 27 млрд руб. за шесть лет

КЕМЕРОВО, 5 марта. /ТАСС/. Инвестиции в развитие и техническое перевооружение завода "Азот" в Кемерово (входит в "СДС-Азот") составят 27 млрд рублей, их планируется вложить за 6 лет, сообщил журналистам собственник холдинга "СДС-Азот" Роман Троценко, который владеет компанией через НПО "Альтаир".

"Программа, которую мы утвердили на "Азоте" - программа техперевооружения, восстановления производств, приобретения нового оборудования - была рассчитана оригинально на шесть лет, 27 млрд рублей в общей сложности будет вложено", - сказал он. Как уточнил гендиректор Кемеровского акционерного общества "Азот" Игорь Безух, "в этом году будет вложено 6 млрд рублей из 27 млрд". "Это будет первым этапом в рамках этой большой инвестиционной программы", - пояснил он.

Троценко отметил, что программу планируется финансировать за счет средств самого предприятия. По словам Безуха, модернизация предприятия позволит, в частности увеличить выпуск аммиачной селитры в 1,6 раза за счет строительства трех цехов по ее производству. По данным сайта компании, выпуск аммиачной селитры в 2017 году составил 1 млн 50,8 тыс. тонн, в настоящее время работает один цех.

Как рассказал Безух, в этом году 6 млрд инвестиций будут направлены на строительство цеха азотной кислоты и цеха водорода. В 2017 году вложения составили 3 млрд рублей. Помимо инвестпрограммы в этом году на капремонты планируется направить 3 млрд рублей.

Кемеровский завод "Азот" входит в пятерку крупнейших производителей азотных удобрений в России, основной поставщик аммиачной селитры промышленного применения горнодобывающим предприятиям Сибири и Дальнего Востока с долей рынка в регионе около 85%. Также предприятие производит одну треть от общего объема капролактама в России и обеспечивает 50% его экспорта. По данным Безуха, в 2017 году завод сработал с прибылью 8 млрд рублей, ее планируется направить в развитие предприятия. "Мы планируем в этом году отработать не менее эффективно", - отметил он.

С декабря 2011 года "Азот" находился под управлением "Сибирского делового союза" (СДС), в июне 2016 года компания сообщила о продаже части акций "Азота" корпорации Aeon Corporation, совладельцу "Новапорта" Роману Троценко.