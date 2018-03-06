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Грантовая поддержка омских животноводов вырастет в 2018 году почти на 10%

Сибирь
6 марта, 16:43 UTC+3 ОМСК ОМСК 6, марта. /ТАСС

За два года действия этой меры поддержки грантополучатели приобрели более 2,5 тыс. голов крупного рогатого скота, 89 единиц техники и оборудования

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ОМСК, 6 марта. /ТАСС/. Грантовая поддержка начинающих фермеров-животноводов и семейных животноводческих ферм вырастет в Омской области в 2018 году до 184 млн рублей, сообщил во вторник замминистра сельского хозяйства региона Александр Курзанов. Это почти на 10% больше по сравнению с 2017 года, когда на эту меру поддержки было выделено 168,5 млн рублей.

"В 2016 году на грантовую поддержку на развитие начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм было выделен 91 млн рублей, в 2017 - 168,5 млн рублей, а на этот год - уже 184 млн рублей", - заявил Курзанов на конференции, где подвели итоги работы АПК Омской области в сфере животноводства.

Он отметил, что эта субсидия пользуется большой популярностью. "На 15 мест начинающих фермеров претендуют 85 желающих, а на 10 семейных ферм - около 30 желающих", - рассказал замминистра.

По его словам, за два года действия этой меры поддержки грантополучатели приобрели более 2,5 тыс. голов крупного рогатого скота, 89 единиц техники и оборудования, 13 зданий и было реконструировано шесть животноводческих помещений.

По итогам года Курзанов отметил, что региону удалось остановить падение поголовья коров, которое составило на 1 января 2018 года 158,9 тыс. голов (100% к уровню 2017 года). Замминистра подчеркнул, что в фермерских хозяйствах число коров выросло на 13,9%, в том числе и благодаря грантам для фермеров.

Омская область является одним из ведущих животноводческих регионов России, полностью обеспечивает себя молоком, мясо и яйцами и экспортирует часть продукции в другие регионы страны. В 2017 году здесь было произведено 626,7 тыс. тонн молока (четвертое место в Сибирском федеральном округе), 238,8 тыс. тонн мяса (второе место в СФО) и 937 млн штук яиц (пятое место в СФО).

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