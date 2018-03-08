Жители Читы поздравили женщин с 8 Марта

ЧИТА, 8 марта. /ТАСС/. Спортивная акция "Шагай к здоровью" впервые состоялась в четверг в центре Читы. Во время нее жители города с воздушными шарами и цветами в руках выстроились в цифру восемь, чтобы поздравить представительниц прекрасного пола с Международным женским днем, сообщила журналистам помощник министра территориального развития Забайкальского края Любовь Литвинова.

"В начале акции ее участники - около 500 человек - прошли под зажигательную музыку по центру Читы. Дойдя до площади имени Ленина, они провели флешмоб, посвященный Международному женскому дню. Во время него все желающие смогли выстроиться в цифру восемь. Женщины получили от организаторов тюльпаны", - сказала Литвинова.